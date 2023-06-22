Зубна паста проти попелиці: простий та ефективний рецепт

Досвідчені городники мають багато рецептів боротьби зі шкідниками, у тому числі й попелицею, на городах та у садах. Зокрема, за допомогою оцтового розчину. А ще проти попелиці радять використовувати звичайну зубну пасту.

Як пише prostoway.com, для приготування розчину проти попелиці достатньо розчинити столову ложку пасти у 2 літрах води та обробляти рослини вранці та ввечері.

Також можна використовувати нашатирний спирт: чайну ложку змішують з 2 літрами води та використовують для обприскування за тією ж схемою — вранці та ввечері.

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Ще одним варіантом може стати використання антибіотику — метронідазолу. На 3 літри мильного розчину потрібно 10 пігулок. Обробку проти попелиці рекомендують проводити вранці.

Допомогти у боротьбі зі шкідниками може й дегтярне мило. У мильний розчин рекомендують занурювати верхні частини пагонів кущів, де здебільшого «оселяється» попелиця.

Фото Pixabay

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