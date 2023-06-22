Молода картопля із соусом чимічурі: «крутий рецепт» від Ектора Хіменеса-Браво
Відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати молоду картоплю чимічурі.
«З чим у вас асоціюється літо? Можу посперечатися, що з молодою картопелькою із зеленню. А щоб одноманіття страв не вбило смакові рецептори, пропоную крутий рецепт картоплі з соусом чимічурі!» — пише він у Instagram.
Інгредієнти:
- Молода картопля — 1 кг;
- Петрушка — 60 г;
- Кінза — 60 г;
- Томат — 100 г;
- Червона цибуля — 80 г;
- Часник — 1 зубчик;
- Сік половини лимона;
- Оливкова олія — 200 мл;
- Сіль та перець — за смаком.
Приготування:
- Картоплю нарізаємо на половинки та відварюємо до готовності, а після кладемо на деко та поливаємо олією;
- Запікаємо картоплю в духовці 10−15 хвилин при 180 °C до рум’яної скоринки;
- В мисці змішуємо дрібно нарізану зелень, цибулю, томати та часник, в готову суміш додаємо лимонний сік, сіль та оливкову олію;
- Перемішуємо картоплю з соусом та подаємо до столу.
Раніше Ектор Хіменес-Браво поділився оригінальним рецептом печеної картоплі.
Фото — скріншот77
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