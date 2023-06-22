Молода картопля із соусом чимічурі: «крутий рецепт» від Ектора Хіменеса-Браво

Відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати молоду картоплю чимічурі.

«З чим у вас асоціюється літо? Можу посперечатися, що з молодою картопелькою із зеленню. А щоб одноманіття страв не вбило смакові рецептори, пропоную крутий рецепт картоплі з соусом чимічурі!» — пише він у Instagram.

Інгредієнти: Молода картопля — 1 кг;

Петрушка — 60 г;

Кінза — 60 г;

Томат — 100 г;

Червона цибуля — 80 г;

Часник — 1 зубчик;

Сік половини лимона;

Оливкова олія — 200 мл;

Сіль та перець — за смаком. Приготування: Картоплю нарізаємо на половинки та відварюємо до готовності, а після кладемо на деко та поливаємо олією;

Запікаємо картоплю в духовці 10−15 хвилин при 180 °C до рум’яної скоринки;

В мисці змішуємо дрібно нарізану зелень, цибулю, томати та часник, в готову суміш додаємо лимонний сік, сіль та оливкову олію;

Перемішуємо картоплю з соусом та подаємо до столу.

Раніше Ектор Хіменес-Браво поділився оригінальним рецептом печеної картоплі.

Фото — скріншот

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