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Молода картопля із соусом чимічурі: «крутий рецепт» від Ектора Хіменеса-Браво

17:56 22 червня 2023
Молода картопля з соусом

Відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати молоду картоплю чимічурі.

«З чим у вас асоціюється літо? Можу посперечатися, що з молодою картопелькою із зеленню. А щоб одноманіття страв не вбило смакові рецептори, пропоную крутий рецепт картоплі з соусом чимічурі!» — пише він у Instagram.

Інгредієнти:

  • Молода картопля — 1 кг;
  • Петрушка — 60 г;
  • Кінза — 60 г;
  • Томат — 100 г;
  • Червона цибуля — 80 г;
  • Часник — 1 зубчик;
  • Сік половини лимона;
  • Оливкова олія — 200 мл;
  • Сіль та перець — за смаком.

Приготування:

  • Картоплю нарізаємо на половинки та відварюємо до готовності, а після кладемо на деко та поливаємо олією;
  • Запікаємо картоплю в духовці 10−15 хвилин при 180 °C до рум’яної скоринки;
  • В мисці змішуємо дрібно нарізану зелень, цибулю, томати та часник, в готову суміш додаємо лимонний сік, сіль та оливкову олію;
  • Перемішуємо картоплю з соусом та подаємо до столу.

Раніше Ектор Хіменес-Браво поділився оригінальним рецептом печеної картоплі.

Фото — скріншот

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