Ілон Маск і Марк Цукерберг зійшлися в Twitter: що не поділили технологічні генії

Ілон Маск, який нещодавно інтерв'ював Рона Десантіса, і Марк Цукерберг зійшлися у Twitter. Поки що американські мільярдери обмінюються агресивними посланнями, але справа може дійти до реального бою без правил. Взаємні удари-твіти Ілона і Марка вже стали вірусними в мережі. Користувачі з нетерпінням чекають розв'язки.

Що ж не поділили бізнесмени, які прославилися як технологічні генії?

Корпорація Meta, якою керує Цукерберг, оголосила в червні про свої плани зі створення текстової соціальної мережі. Відразу стало зрозуміло, що цей проект покликаний стати конкурентом Twitter, який минулої осені купив Маск.

Поки що майбутня платформа перебуває на етапі розробки. Але вже зараз Meta обіцяє, що користувачі соцмережі Instagram, яка їй належить, одразу зможуть стати передплатниками нової текстової соцмережі. Їм навіть не потрібно буде створювати в ній акаунти.

З огляду на величезну популярність Instagram, майбутній проект дійсно становить потенційну загрозу для Twitter.

Маск відреагував негайно. Він написав короткий твіт, який явно зачепив Цукерберга: «Zuck me». Гра з літерами злегка завуалювала грубість Ілона. Марк запропонував «з'ясувати стосунки».

Власник Twitter відповів: «Готовий до бійки в клітці».

Цукерберг опублікував скріншот твіту Маска з коментарем: «Повідом, де зустрінемося».

Маск надіслав відповідь: «Октагон у Вегасі».

Для тих, хто далекий від світу боїв без правил, пояснюємо — Октагон у Лас-Вегасі є спеціальною восьмикутною ареною, на якій проходять такі сутички. Організатором їх виступає Ultimate Fighting Championship («Абсолютний бійцівський чемпіонат»). Видовище дуже жорстке, часом навіть криваве. Багато шанувальників таких боїв називають Октагон «кліткою». Арена дійсно обгороджена по всьому периметру високою металевою сіткою.

Пресслужба Twitter ситуацію поки що не коментує. Пресслужба Meta заявила лаконічно: «Ця історія пояснень не потребує».

Користувачам інтернету залишається гадати, наскільки серйозні наміри двох мільярдерів зійтися в «клітці» в Лас-Вегасі. Уже повним ходом робляться ставки.

Ті, хто підтримує Цукерберга, нагадують, що він молодший за потенційного супротивника. Марку 39 років, Маску 28 червня виповнюється 52 роки. Цукерберг уже давно і серйозно займається змішаними єдиноборствами. На його рахунку кілька перемог у турнірах із джиу-джитсу.

Маск продовжує кепкувати. «У мене в запасі є чудовий прийом, який я називаю „морж“: я просто лежу на своєму супротивнику і нічого не роблю», — написав він у черговому твіті. Ілон також розкрив «секрет» своєї підготовки до можливого бою.

«Я майже ніколи не тренуюся, крім того, що іноді підхоплюю своїх дітей і підкидаю їх у повітря».

Нагадаємо, в Ілона Маска дев'ятеро дітей. Троє молодших з'явилися на світ наприкінці минулого року. Двійню народила 36-річна бізнес-леді Шивон Зіліс. Ще одну дитину народила сурогатна мати.

Раніше повідомлялося, що у Марка Цукерберга народилася третя дитина.

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