«Або ми використовуємо цей історичний шанс, або втратимо все»: легендарний офіцер звернувся до білоруських військових у зв'язку з подіями у росії (відео)
На тлі подій у росії, де «вагнерівці» заявили про «похід на москву» та «зміну президента», представник Об'єднаного перехідного кабінету Світлани Тихановської з оборони та нацбезпеки, колишній командир 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в Бресті Валерій Сахащик звернувся до білоруських військовослужбовців.
Як повідомляє «МотолькоПомоги», підполковник підкреслив, що проросійський шлях, яким країну вів лукашенко, завів білорусів у безвихідь. «Ми з вами стоїмо зараз на дорозі, перед нами опущений шлагбаум і знак «глухий кут» , — зазначив він і додав: «Ми повинні вирішувати, що робити далі, причому вирішувати швидко».
За словами Валерія Сахащика, або історичний шанс, що представився, буде використаний і країна стане успішною європейською державою, або втратить все, в тому числі і саму назву Республіка Білорусь.
«Я хочу звернутися, в першу чергу, до білоруських військових: нам нема на кого розраховувати, але ми з вами об'єднавшись точно з цим впораємося», — сказав він.
Читайте також: Далі від російського бунту: лукашенко вивіз сім'ю до Бодрума
Сахащик закликав націю до об'єднання, а бійців з його бригади та інших військових частин — «налаштуватися на нашу хвилю та залишатися на зв`язку».
Тим часом бійці полку Калиновського, які воюють на боці ЗСУ, анонсували звернення до білоруського народу о 17:00 24 червня.
Раніше Сахащик пояснював, чому не можна допустити участі Білорусі у війні проти України. Восени минулого року він зустрічався із Головкомом ЗСУ Валерієм Залужним.
Фото — скріншот534
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram