«Або ми використовуємо цей історичний шанс, або втратимо все»: легендарний офіцер звернувся до білоруських військових у зв'язку з подіями у росії (відео)

На тлі подій у росії, де «вагнерівці» заявили про «похід на москву» та «зміну президента», представник Об'єднаного перехідного кабінету Світлани Тихановської з оборони та нацбезпеки, колишній командир 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в Бресті Валерій Сахащик звернувся до білоруських військовослужбовців.

Як повідомляє «МотолькоПомоги», підполковник підкреслив, що проросійський шлях, яким країну вів лукашенко, завів білорусів у безвихідь. «Ми з вами стоїмо зараз на дорозі, перед нами опущений шлагбаум і знак «глухий кут» , — зазначив він і додав: «Ми повинні вирішувати, що робити далі, причому вирішувати швидко».

За словами Валерія Сахащика, або історичний шанс, що представився, буде використаний і країна стане успішною європейською державою, або втратить все, в тому числі і саму назву Республіка Білорусь.

«Я хочу звернутися, в першу чергу, до білоруських військових: нам нема на кого розраховувати, але ми з вами об'єднавшись точно з цим впораємося», — сказав він.

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Сахащик закликав націю до об'єднання, а бійців з його бригади та інших військових частин — «налаштуватися на нашу хвилю та залишатися на зв`язку».

Тим часом бійці полку Калиновського, які воюють на боці ЗСУ, анонсували звернення до білоруського народу о 17:00 24 червня.

Раніше Сахащик пояснював, чому не можна допустити участі Білорусі у війні проти України. Восени минулого року він зустрічався із Головкомом ЗСУ Валерієм Залужним.

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