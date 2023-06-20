- 10:25 Найкраща «мушля» на узбережжі: Варя Кошова довела, що добре оволоділа українською
- 10:15 «Розробляю одяг»: популярний актор зізнався, як виживає під час війни
- 09:55 Якщо матиме сто тисяч бійців: Роман Світан оцінив можливість захоплення пригожиним Києва з білорусі
- 09:25 Вимагав від волонтера 2,4 млн грн: голові Тернопільської облради повідомили про підозру
- 09:18 Європейські ігри-2023: розклад трансляцій, хто представляє Україну
- 08:55 Майже 600 окупантів, 10 дронів і дві крилатих ракети: в Генштабі назвали втрати росіян за добу
- 08:25 Ракам — активний відпочинок, Стрільцям — цікаві можливості, Козерогам — фінансові надходження: гороскоп на 27 червня, день Хмільного Дракона-випускника
- 26.06 22:40 Спадкоємиця Харлан принесла Україні 12-е «золото» Європейських ігор
- 26.06 22:31 Салат з полуницею і ківі: смачна страва для тих, хто прагне бути струнким
- 26.06 22:18 «НАК „Нафтогаз“ — це штучна монополія, яка заклала основу корупції на газовому ринку», — підприємець Кацуба
- 26.06 22:01 «Не любить себе і не цінує»: у мережі висміяли Лорак та її нового коханця
- 26.06 21:31 Як заснути без снодійних: лікар розповідає про причини безсоння
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2013
Скульптор: Juan Carlos Ferri Herrero
Розмір: 35×21 cm
Лімітована серія Із експозиції «Shvets Museum»
Задовго до закінчення школи молодих самураїв один з учнів несподівано вирішив, що він настільки збагнув усі науки, що залишатися тут для нього вже не має жодного сенсу. Юнак прийшов до свого наставника і з порога заявив:
- Вчителю, я почуваюся абсолютно підготовленим до початку кар'єри самураю!
- І на чому ж ґрунтується ця твоя впевненість? — обережно поцікавився наставник.
- Ну, по-перше, я так загартував своє тіло, що можу спати на голій землі. По-друге, здатність у важкій ситуації їсти навіть траву не дозволить мені померти від голоду. І, нарешті, по-третє, я впевнений, що витримаю будь-які удари — хоч по кілька разів на день.
- Добре, — кивнув головою мудрий наставник. — А тепер підійди до вікна і подивися уважно на віслюка, який пасеться на сусідньому галявині. Він теж звик спати на голій землі. І теж їсть траву, коли більше нема чого їсти. І нерідко отримує удари — часом навіть по три рази на день… То невже ти вважаєш, що цього достатньо для того, щоб бути готовим до дорослого людського життя?
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Дайте огіркам це диво-підживлення: почнуть рости як скажені, і обов’язково засиплять урожаєм (відео)
Вітер: 2 м/с Пн
Тиск: 742 мм