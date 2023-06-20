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«Порцелянові» історії
27 червня 2023
ХЛОПЧИК САМУРАЙ
ХЛОПЧИК САМУРАЙ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2013
Скульптор: Juan Carlos Ferri Herrero
Розмір: 35×21 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

Задовго до закінчення школи молодих самураїв один з учнів несподівано вирішив, що він настільки збагнув усі науки, що залишатися тут для нього вже не має жодного сенсу. Юнак прийшов до свого наставника і з порога заявив:

- Вчителю, я почуваюся абсолютно підготовленим до початку кар'єри самураю!

- І на чому ж ґрунтується ця твоя впевненість? — обережно поцікавився наставник.

- Ну, по-перше, я так загартував своє тіло, що можу спати на голій землі. По-друге, здатність у важкій ситуації їсти навіть траву не дозволить мені померти від голоду. І, нарешті, по-третє, я впевнений, що витримаю будь-які удари — хоч по кілька разів на день.

- Добре, — кивнув головою мудрий наставник. — А тепер підійди до вікна і подивися уважно на віслюка, який пасеться на сусідньому галявині. Він теж звик спати на голій землі. І теж їсть траву, коли більше нема чого їсти. І нерідко отримує удари — часом навіть по три рази на день… То невже ти вважаєш, що цього достатньо для того, щоб бути готовим до дорослого людського життя?

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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