«путін не військовий злочинець, Україна мала піти йому на поступки»: Орбан продовжує відбілювати кремль

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який домігся дозволу на обслуговування російською фірмою вагонів метро у своїй країні, в інтерв'ю німецькій газеті Bild вкотре довів, що його недаремно називають одним із «друзів путіна».

Зокрема, Орбан відмовився назвати кремлівського диктатора військовим злочинцем. Відповідаючи це запитання, угорський прем'єр заявив: «Ні. Для мене не є». І відразу додав: «Про правові та кримінально-правові наслідки цієї війни потрібно вести дискусію в рамках укладання миру».

Далі Орбан сказав, що єдиним способом завершення війни в Україні є мирні переговори за участю росії та США і що Україна від початку російського вторгнення мала піти на поступки кремлю. Угорський друг путіна заявив, що не вірить у перемогу України на полі бою.

«Проблема в тому, що в українців солдати закінчаться раніше, ніж у росіян, і, зрештою, це стане вирішальним чинником. Я не хочу впливати на українців, але я виступаю за мир, мир, мир», — сказав Орбан.

Він стверджує: «Ми хочемо врятувати Україну! Мої аргументи не спрямовані проти українців. Я не хочу виглядати людиною, яка не хоче, щоб українці мали шанс вижити. Але я дотримуюсь реальності. А реальність полягає в тому, що така співпраця між Україною та Заходом помилкова».

Друг путіна повторив наративи кремля про те, що «Україна більше не є суверенною країною» і існує лише завдяки підтримці Заходу.

«А наше право — давати зброю та гроші чи не давати… З цими хлопцями, українцями, ми хочемо миру. Тому ми не даємо нікому грошей та зброї, у тому числі українцям, ми хочемо лише вести переговори та домогтися миру та припинення вогню. Отже, все залежить від американців», — ретранслював бажання кремлівського фюрера Орбан.

Угорський прем'єр знайшов «свою особливу думку» і щодо заколоту «вагнерівців», який він не вважає ознакою слабкості режиму путіна. «Якщо таке могло статися, це очевидна ознака слабкості. Однак, якщо все закінчилося за 24 години, це ознака сили», — сказав угорський прем'єр. На його думку, державні «структури у росії дуже стабільні».

В Офісі президента України у відповідь на заяви прем'єр-міністра Угорщини висловили сумнів щодо його суб'єктності, заявивши, що Віктор Орбан втоптує репутацію своєї країни в історичний бруд.

Реакцію у своєму твіттері опублікував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, Орбану настав час усвідомити, що Україна ефективно протистоїть пострадянській неоімперії із замашками історичного серійного вбивці, є абсолютно суб'єктною та суверенною у своїй політиці та рішеннях.

«Питання в тому, наскільки суб'єктним є сам Орбан, якщо так відверто принижує європейські цінності, суворо дотримуючись російських пропагандистських міфів… І наскільки треба не поважати Угорщину, щоб так цинічно втоптувати репутацію власної країни в історичний бруд», — заявив Подоляк.

Раніше повідомляли про те, як у відповідь на схиляння перед путіним глава МЗС Словаччини відправив прем'єр-міністра Угорщини слідом за російським військовим кораблем.

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