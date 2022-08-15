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Абрикосове варення: його смак оцінять як дорослі, так і діти

21:45 15 серпня 2022
абрикосове варення

Поки сезон абрикосів ще не закінчився, кулінарка Ольга Черкевич радить приготувати з них варення, яке холодними зимовими вечорами нагадуватиме вам про літо та зігріватиме разом із горнятком чаю.

Інгредієнти:

2 кг абрикосів,

1 кг цукру,

0,5 ч. л. лимонної кислоти,

0,5 скл. води

Приготування

Абрикоси миємо, відділяємо кісточки. Засипаємо цукром і залишаємо на 4 години, щоб фрукти пустили сік. Додаємо лимонну кислоту, кип’ячену воду, перемішуємо, ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння і варимо 5 хвилин, обережно помішуючи. Знімаємо піну та залишаємо до повного вистигання. Далі так само варимо ще 2 рази по 5 хв. Гаряче варення розкладаємо у стерильні сухі банки і закатуємо кришками.

Раніше Ольга Черкевич розповідала, як приготувати лимонне варення, яке стане ідеальним для осінніх сніданків.

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