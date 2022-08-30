За словами Андрія Величка, коли ви скуштуєте це варення, ваш світ розділиться на «до» та «після». Вся справа в тому, з якою любов'ю воно приготовлено.

Склад:

1 кг абрикосів

1 кг цукру

1 склянка води

пів лимона

Крок 1

Спочатку про абрикоси. Потрібні «культурні» сорти. Все діло в кісточці — у жарделі (дички) вона гірка, тому її кісточка не годиться — зіпсує всю насолоду та аромат варення. Ще важливий нюанс — це зрілість абрикосів — краще використовувати трохи недозрілі плоди. Такі, щоб зберегли свою форму у варенні. Далі приступимо до приготування.

Почнемо з цукрового сиропу. З'єднайте воду з цукром, поставте на повільний вогонь до закипання. При бажанні можна додати у сироп часточки лимона, з яких попередньо потрібно вичавити в цей же сироп сік. Лимон освітлює варення, але робить сироп рідкішим, тому рекомендую не більше половини середнього лимона на 1 кг абрикосів.

Крок 2

Витягаємо кісточки з абрикосів. Звучить складно, а робиться вкрай легко. Візьміть в руку абрикос — знайдіть те місце, де плід кріпиться до гілки. Там, де плодоніжка. Так просто натисніть туди довгим тонким предметом. Ви легко видавите кісточку з абрикоси — вона вилізе з іншого боку, причому плід залишиться цілим. Чим користуватися — ручка дерев'яної ложки, або, як у моєму варіанті, китайська бамбукова паличка для їжі. Буквально за хвилину ви легко витягнете всі кісточки.

Крок 3

Підготуємо кісточки. Витягти з дерев'яної коробочки (можна використовувати молоток, але набагато зручніше горіхоколом). Після цього кісточки залити окропом, почекати 2−3 хвилини і при натисканні з них легко «злізає» коричнева шкірка. У вас в руках будуть білі очищені абрикосові кісточки. Якщо все ок із сортом вибраних вами абрикос, то вони не повинні гірчити, а будуть ароматними та злегка терпкими на смак. Якщо ж пощастило не так сильно, то використовуйте мигдаль. Білі очищені кісточки необхідно засунути назад в абрикоси через той же отвір, через який витягували.

Крок 4

Тепер готуємо самі абрикоси. Вони вже нафаршировані своїми кісточками, щоправда, очищеними. Тепер завдання зробити так, щоб сироп легко зміг проникнути у м'якоть плода. Для цього використовуємо шпильку або голку і «наколюємо» абрикоси. Необхідно просто зробити багато неглибоких отворів, пробивши шкуру. Це теж робиться не надто довго — буквально кілька хвилин. Тепер абрикоси підготовлені: нафаршировані очищеними кісточками, шкірка пробита для доступу сиропу, а сам сироп уже закипів. Саме час відправляти абрикоси до сиропу.

Крок 5

Закладаємо абрикоси у цукровий сироп. Важливий нюанс: посуд для приготування цього варення краще вибирати ширший, щоб плоди лягли в один шар і були вкриті сиропом. Абрикоси в сиропі необхідно довести до кипіння та вимкнути вогонь. Тепер настає найлегша частина рецепту, але й найдовша.

Необхідно 3 рази довести сироп з абрикосами до кипіння і після кожного разу дати йому охолонути і настоятися протягом 12 годин. На третій день ви отримаєте ароматне варення з абрикосів з кісточками. З цілих абрикосів та з кісточками всередині!

Після цього або зберігати до 2-х тижнів у холодильнику, або можна консервувати, закатати в банки і зберегти абрикоси на зиму.

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