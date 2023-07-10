Холодні супи чудово підходять: дієтологиня дала поради, що їсти у спеку

Коли за вікном плюс 30 градусів, крім холодного чаю і льоду нічого не хочеться. Але на цей випадок існує певний набір продуктів, які не просто допоможуть освіжитися, але і змусять організм краще функціонувати, а також очиститися від шкідливих речовин, пояснює українська дієтологиня Анна Мохонько, яка раніше писала про те, як овочі допоможуть отримати фігуру своєї мрії.

«Насамперед раціон і в спеку, і в холод має бути збалансований. Вам має вистачати білків, жирів та вуглеводів. Під час спеки робіть акцент на більш легких стравах. Насичуйте свій організм максимальною кількістю вітамінів та мікроелементів із сезонних продуктів. Додавайте в кожен основний прийом їжі овочі та зелень, на щастя, їх зараз удосталь! Таким чином ви знижуватимете глікемічний індекс продуктів автоматично. Особливо це важливо та корисно застосовувати людям з інсулінорезистентністю, схильністю до цукрового діабету. Також у спеку намагайтеся не вживати фаст фуд, тим більше з м'ясними продуктами. Наше ставлення до шаурми досить лояльне. За умови, що використовуються якісні м'ясо, овочі, зелень, без додавання майонезу та кетчупу. Шаурма може бути здоровою їжею, але в спеку потрібно бути дуже уважним. Якщо всі продукти стоять під палючим сонцем, то краще утриматися від покупки».

Також будьте обережні із сирими білковими продуктами. Адже як пояснює дієтологиня, ризик зараження гельмінтами при споживанні суші з сирою рибою також високий.

«Яйця, молочні продукти. Уникайте стихійних ринків — гарантій свіжості там немає. А ризик підхопити сальмонелу є. Обов'язково перевіряйте термін придатності, здійснюючи покупки в супермаркетах та магазинах. Надавайте перевагу продуктам у термічній обробці. Наприклад, зробіть легкий білковий омлет із овочами. Виключіть приховані сіль та цукор: соєвий соус, солону або мариновану рибу, ковбасу, кетчуп, майонез, сухарики, чіпси, оливки, газовані солодкі напої, алкоголь тощо. Тоді набряків буде менше. Холодні супи чудово підходять. Окрошка з відвареним м'ясом на воді (сироватці) та нежирній сметані — так. Гаспачо-ідеально!«

Нагадаємо перелік продуктів, які знижують температуру тіла.

49

Читайте нас у Facebook та Instagram