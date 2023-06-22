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Сирна галета: так смачно, що неможливо відірватися

22:32 27 червня 2023
Сирна галета

Галета — різновид французької випічки. Вона смачна та ситна. Рецептом смаколика поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати смачну закуску з авокадо.

— Такого типу галету можна готувати з будь-якими фруктами, — каже Елла Іванова.

Сирна галета

Для тіста

120 г борошна

20 г цукру

100 г домашнього сиру

60 г вершкового масла

1 жовток

Сіль

3 г розпушувача

Для начинки

Яблука

1 чайна ложка крохмалю

Сік лимона

Яйце для змащення

Ванільний цукор (до смаку)

Усі інгредієнти для тіста мають бути холодними. З'єднуємо їх. Тісто загорнути в плівку і на 15 хвилин покласти в холод.

Яблука для начинки нарізати тонкими скибочками, додати ванільний цукор.

Розкачати тісто між двома листами пергаменту й присипати крохмалем, перш ніж додати начинку. Сформувати галету. Змастити яйцем. Посипати цукром.

Випікати при температурі 180 градусів 25−35 хвилин.

Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом неймовірних малосольних огірків.

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Фото з альбому Елли Іванової

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