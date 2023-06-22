Сирна галета: так смачно, що неможливо відірватися
Галета — різновид французької випічки. Вона смачна та ситна. Рецептом смаколика поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати смачну закуску з авокадо.
— Такого типу галету можна готувати з будь-якими фруктами, — каже Елла Іванова.
Сирна галета
Для тіста
120 г борошна
20 г цукру
100 г домашнього сиру
60 г вершкового масла
1 жовток
Сіль
3 г розпушувача
Для начинки
Яблука
1 чайна ложка крохмалю
Сік лимона
Яйце для змащення
Ванільний цукор (до смаку)
Усі інгредієнти для тіста мають бути холодними. З'єднуємо їх. Тісто загорнути в плівку і на 15 хвилин покласти в холод.
Яблука для начинки нарізати тонкими скибочками, додати ванільний цукор.
Розкачати тісто між двома листами пергаменту й присипати крохмалем, перш ніж додати начинку. Сформувати галету. Змастити яйцем. Посипати цукром.
Випікати при температурі 180 градусів 25−35 хвилин.
Смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася рецептом неймовірних малосольних огірків.
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Фото з альбому Елли Іванової123