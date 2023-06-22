Сирна галета: так смачно, що неможливо відірватися

Галета — різновид французької випічки. Вона смачна та ситна. Рецептом смаколика поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати смачну закуску з авокадо.

— Такого типу галету можна готувати з будь-якими фруктами, — каже Елла Іванова.

Сирна галета Для тіста 120 г борошна 20 г цукру 100 г домашнього сиру 60 г вершкового масла 1 жовток Сіль 3 г розпушувача Для начинки Яблука 1 чайна ложка крохмалю Сік лимона Яйце для змащення Ванільний цукор (до смаку) Усі інгредієнти для тіста мають бути холодними. З'єднуємо їх. Тісто загорнути в плівку і на 15 хвилин покласти в холод. Яблука для начинки нарізати тонкими скибочками, додати ванільний цукор. Розкачати тісто між двома листами пергаменту й присипати крохмалем, перш ніж додати начинку. Сформувати галету. Змастити яйцем. Посипати цукром. Випікати при температурі 180 градусів 25−35 хвилин. Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом неймовірних малосольних огірків.

Фото з альбому Елли Іванової

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