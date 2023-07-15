17 липня 2023

Бо Ле був всесвітньо відомим фахівцем з відбору та оцінки коней. Він свого часу вибрав найкращих жеребців для правителя царства Цінь Му-гуна. Ці коні допомогли здійснити чимало подвигів на війні. Му-гун дуже цінував Бо Ле, але з роками той постарів, а послідовників, яким можна було б передати свої унікальні знання та здібності, у нього не виявилося.

Якось Му-гун викликав Бо Ле і спитав його:

- Твої діти вже виросли. Чи є серед них той, хто міг би стати фахівцем з відбору та оцінки коней?

- Насправді пошук добрих коней вимагає дотримання певних правил, — відповів Бо Ле. — При оцінці звичайних скакунів зазвичай дивляться на їхню зовнішність, м'язи, скелет. Що ж до рідкісних скакунів, то їх особливості ледь вловимі. Вони проявляються у кожному русі, але дуже нелегко помітити. Люди, які відбирають коней, можуть по необережності пропустити цю особливу мить і зарахувати самородків до звичайних скакунів. Мої діти, на жаль, не мають професійних здібностей. Я лише можу навчити їх бачити звичайних непоганих скакунів, але передати їм навички, які б дозволили відбирати прекрасних швидконогих коней, неможливо.

- Однак вам не варто турбуватися про це, — додав Бо Ле. — У мене є один знайомий на ім'я Цзю Фангао. Так от він набагато кращий, ніж я, вибирає чудових скакунів. Прошу вас зустрітися з ним.

Му-гун дуже зрадів. Він відразу викликав до себе Цзю Фангао і звелів знайти найшвидшого скакуна. Через три місяці Цзю Фангао доповів про виконання наказу:

- Я знайшов потрібний кінь. Вона блукає там, де горбисті піски.

- Кобила чи жеребець? Якого кольору шерсть? — поцікавився Му-гун.

- Здається, жовта кобила, — якось не дуже впевнено сказав Цзю Фангао.

Му-гун послав людей по цю кобилу. У результаті вони привели чорного жеребця. І що ви думаєте, Цзю

Фангао підтвердив, що це той самий кінь.

Правитель дуже розгнівався на Бо Ле і викликав його, щоб суворо відчитати:

- Ти порадив мені людину, яка не розрізняє ні кольору вовни, ні статі коня. Як у такому разі він може вибирати швидконогих скакунів?

Бо Ле важко зітхнув і відповів:

- У цьому якраз і полягає його перевага переді мною. Оцінюючи коней, він звертає увагу на вроджені особливості характеру та здібності тварини. Цзю Фангао оцінює важливі якості та здібності тварини, ігноруючи дрібниці. Будь-яка людина може навчитися розрізняти колір вовни та підлогу коней, але ці характеристики не завжди мають відношення до їхніх справжніх здібностей. Вміння виключати несуттєве та спостережливість, що дозволяє визначити справжні здібності тварини, якраз є тими важливими якостями, які дозволили Цзю Фангао стати одним із найкращих фахівців в оцінці коней.

Коли невдовзі у палаці було проведено контрольні стрибки, їх переможцем став кінь, якого знайшов Цзю Фангао. Вона справді виявилася надзвичайно швидконогим скакуном. Вміння визначати головні якості в конях допомогли вкотре продемонструвати прозорливість справжнього майстра своєї справи. У житті так важливо відрізнятися саме такими здібностями.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.