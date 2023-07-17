Зараз саме сезон: стало відомо, чому варто заготовити чебрець

Чебрець — це трава, яка в основному використовується у кулінарії, зокрема у випічці. Однак чебрець може бути корисним для здоров'я, пише healthline.com.

«Переваги чебрецю включають боротьбу з акне, зниження кров'яного тиску, він допомагає полегшити кашель, корисний для підвищення імунітету, допомагає лікувати дріжджові інфекції. Якщо ви втомилися купувати і приймати ліки від акне, але безрезультатно, можливо, вам пощастило. Чебрець відомий своїми антибактеріальними властивостями, і в майбутньому може стати інгредієнтом для боротьби з акне. Ефірна олія чебрецю діє проти бактерій, які, як вважається, викликають вугреві висипки.

Вчені з'ясували, що екстракт чебрецю здатен значно знизити частоту серцевих скорочень у щурів з високим кров'яним тиском. Він також знижував рівень холестерину.

А от ефірна олія чебрецю, яку отримують з листя рослини, часто використовується як натуральний засіб від кашлю. Наступного разу, коли ви зіткнетеся з кашлем або болем у горлі, спробуйте випити чаю з чебрецю".

Коли чебрець замочують у спирті на кілька днів або тижнів, він перетворюється на розчин, відомий як настоянка.

Також чебрець можна використовувати для дезінфекції помешкань з низькою концентрацією плісняви. Проте, якщо ви виявили значну кількість плісняви у вашому домі, краще найняти професіонала, щоб видалити її.

Ефірна олія чебрецю також ефективна проти комарів та їхніх личинок. Ви можете зробити домашній репелент, змішавши 4 краплі олії чебрецю на чайну ложку оливкової олії або 5 крапель на — 2 літри води.

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