«Все дуже просто»: експерт про те, чому рф масово обстрілює Одесу і чи причетні тут вибухи на Кримському мосту

Міноборони України вважатиме всі судна в Чорному морі, що йдуть у російські порти або в порти на окупованих територіях, військовими. На запитання журналіста «Радіо Свобода» Муміна Шакірова чи будуть морські бої, український військовий аналітик Олександр Коваленко заявив, що у даному випадку скоріше йтиметься про ураження суден на тих чи інших маршрутах, які потрапляють у радіус дії протикорабельних ракетних комплексів, таких як «Нептун» і «Дракон».

«Але все залежатиме виключно від того, що собою являє цей корабель і який його вантаж», — сказав він.

На думку аналітика, Одеса, Миколаїв та їхні порти виявилися незахищеними так, як столиця, через те, що на сьогодні у Києві та Київській області ешелонована ППО — одна з найкращих систем, яка містить засоби малого, середнього і великого радіусу дії, досить сучасні, високотехнологічні.

«Київ, як столицю, насамперед захищали протиповітряною парасолькою зі складу поставок наших партнерів. Зокрема, за великий радіус дії комплексу відповідають ЗРК Patriot. Це саме ті ракети, які можуть перехоплювати хвалені „Іскандери“ та „Кинджали“, а також, крім усього іншого, вони здатні перехоплювати і дуже складні, практично на сьогоднішній день неперехоплювані старими зразками ЗРК, ракети Х-22 і „Онікс“. А в Одесі ЗРК Patriot немає. І саме по портах Одеси, Миколаєва завдавали удару ракетами Х-22 і „Онікс“, які неможливо перехопити. Ракети „Калібр“ і дрони-камікадзе Shahed-136, звісно ж, перехоплюються з імовірністю від 80 до 90%».

На думку Коваленка, Кримський міст узагалі не має жодного стосунку до того, що відбувалося в Одесі останніми днями.

«Такий висновок зробить будь-який професійний військовий, оскільки підготовка такої кількості ракет, боєкомплекту, задачі визначення координат, прокладання маршруту, підготовка пускових різного типу, плюс майданчиків для пуску дронів-камікадзе, — це все займає серйозний час. Причому ми бачимо, що розплановано було чотири дні нанесення таких ударів: три — інтенсивного, четвертий день був дорозвідувальний. І все почалося саме в той самий день тоді, коли росія розірвала зернову угоду. Але якби все було пов'язано саме з Кримським мостом, то приготування до хваленого акту відплати зайняло б мінімум 48−72 години: підготовка координат, маршрутів, пускових тощо. Тобто удари по Одесі, Миколаєву, Чорноморську були заздалегідь сплановані. Отже, це все готувалося саме під розрив угоди, але це ніяк не реакція на інцидент на Кримському мосту».

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