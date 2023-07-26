Гості оцінять: пікантна молода картопля по-португальськи у гірчичному соусі
Шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво ділився рецептом приготування молодої картоплі з аргентинським соусом чимічурі. А ще її можна приготувати по-португальски — у гірчичній заправці.
Рецептом діляться автори тг-каналу «Ідеї для сніданку та вечері», зазначаючи, що у гірчичний соус можна додати свіжу зелень, або прикрасити нею вже готову страву.
Інгредієнти:
- Картопля — 700−800 г;
- Сир твердий — 50 г;
- Олія — 50 мл;
- Гірчиця — 2 ч. л.;
- Перець свіжомелений — за смаком;
- Сіль — за смаком;
- Зелень свіжа — за смаком.
Приготування:
- Картоплю відваріть у підсоленій воді.
- Для соусу ретельно збийте олію та гірчицю, додайте сіль та перець за смаком.
- Сир натріть на великій тертці.
- Гарячу варену картоплю придавіть товкачем, перекладіть на деко і полийте соусом.
- Готувати 15 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.
- Посипте сиром та потримайте в духовці ще 5 хвилин.
- Посипте свіжою зеленню та подавайте до столу.
Раніше ресторатор та суддя «МайстерШеф» Володимир Ярославський поділився секретом приготування молодої картоплі з маком та шкварками.
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