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Гості оцінять: пікантна молода картопля по-португальськи у гірчичному соусі

14:06 26 липня 2023
Картопля із сиром

Шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво ділився рецептом приготування молодої картоплі з аргентинським соусом чимічурі. А ще її можна приготувати по-португальски — у гірчичній заправці.

Рецептом діляться автори тг-каналу «Ідеї для сніданку та вечері», зазначаючи, що у гірчичний соус можна додати свіжу зелень, або прикрасити нею вже готову страву.

Інгредієнти:

  • Картопля — 700−800 г;
  • Сир твердий — 50 г;
  • Олія — 50 мл;
  • Гірчиця — 2 ч. л.;
  • Перець свіжомелений — за смаком;
  • Сіль — за смаком;
  • Зелень свіжа — за смаком.

Приготування:

  • Картоплю відваріть у підсоленій воді.
  • Для соусу ретельно збийте олію та гірчицю, додайте сіль та перець за смаком.
  • Сир натріть на великій тертці.
  • Гарячу варену картоплю придавіть товкачем, перекладіть на деко і полийте соусом.
  • Готувати 15 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.
  • Посипте сиром та потримайте в духовці ще 5 хвилин.
  • Посипте свіжою зеленню та подавайте до столу.

Раніше ресторатор та суддя «МайстерШеф» Володимир Ярославський поділився секретом приготування молодої картоплі з маком та шкварками.

Фото Pixabay

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