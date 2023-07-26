Гості оцінять: пікантна молода картопля по-португальськи у гірчичному соусі

Шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво ділився рецептом приготування молодої картоплі з аргентинським соусом чимічурі. А ще її можна приготувати по-португальски — у гірчичній заправці.

Рецептом діляться автори тг-каналу «Ідеї для сніданку та вечері», зазначаючи, що у гірчичний соус можна додати свіжу зелень, або прикрасити нею вже готову страву.

Інгредієнти: Картопля — 700−800 г;

Сир твердий — 50 г;

Олія — 50 мл;

Гірчиця — 2 ч. л.;

Перець свіжомелений — за смаком;

Сіль — за смаком;

Зелень свіжа — за смаком. Приготування: Картоплю відваріть у підсоленій воді.

Для соусу ретельно збийте олію та гірчицю, додайте сіль та перець за смаком.

Сир натріть на великій тертці.

Гарячу варену картоплю придавіть товкачем, перекладіть на деко і полийте соусом.

Готувати 15 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.

Посипте сиром та потримайте в духовці ще 5 хвилин.

Посипте свіжою зеленню та подавайте до столу.

Раніше ресторатор та суддя «МайстерШеф» Володимир Ярославський поділився секретом приготування молодої картоплі з маком та шкварками.

Фото Pixabay

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