Молода картопля зі шкварками та маком: старовинний рецепт, який здивував зірку «Майстер Шефа»

Ресторатор та суддя «МайстерШеф» Володимир Ярославський, який раніше розповів про секрети приготування лисичок, поділився секретом приготування молодої картоплі.

«Молода картопля, мак та шкварки. Це навіть для мене дуже неочікуване поєднання інгредієнтів. Проте це дуже смачно. Тому обов’язково спробуйте приготувати молоду картоплю з маком за давнім рецептом з Вінниччини. Я дуже хочу, щоб ми зберігали такі рецепти і знали справжній смак України», — написав він.

Інгредієнти: — 800 г молода картопля

- 80 сала

- 40 г маку

- 3−5 зубчики часнику

- сіль, перець

- зелень (кріп) Спосіб приготування: — картоплю залити холодною водою на 20−30хв, потім очистити жорсткою стороною губки, знявши тільки тоненьку шкірочку;

- у каструлю насипати картоплю, залити доверху холодною водою, посолити, довести до кипіння і варити 20−25 хв на повільному вогні;

- мак обсмажити на сухій добре розігрітій пательні декілька хвилин і висипати в миску;

- сало дрібно нарізати, висмажити в шкварки, потім зменшити вогонь і додати до сала дрібно посічений часник та обсмажити його на дуже маленькому вогні секунд 10−15 (часник не повинен змінити колір);

- потім дістаємо картоплю і додаємо її до шкварок;

- добре просмажуємо декілька хвилин та додаємо мак;

- подавати одразу з усією юшкою!

За словами Ярославського, можна ще картопельку після відварювання просто обсмажити у шкварках, а часник додавати потім. Але, це смачніше вже для немолодої картоплі.

«Обов'язково зробіть салат та додайте улюблену зелень до картоплі, найкраще кріп. Смачного!» — каже кулінар.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати молоду картоплю чимічурі, а Валентина Кошова розповіла, як приготувати картоплю під паром.

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