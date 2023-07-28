Помідори без оцту на зиму: виходять солодкуватими і зовсім не гострими

Багато українських господинь люблять заготовляти помідори на зиму. Відомий Telegram-канал «Моя дача. Сад и город» пропонує рецепт заготівлі помідорів на зиму без оцту.

Так, у розрахунку на трилітрову банку потрібно: 5 ст. л. цукру з гіркою, 2 ст. л. солі без гірки, 1 ч.л. лимонної кислоти.

А для літрової банки необхідно: 2 ст. ложки цукру без гірки, як — трохи більше половини столової ложки, і кавову ложечку лимонної кислоти. Помідори проколоти, вкласти в банку.

Із спецій — часник 2−3 зубчика, перець горошком, гвоздика, кориця кусочками. Залити окропом, дати остигнути, воду злити. У банку засипати сіль, цукор і лимонну кислоту. Залити повторно окропом і закатати.

«Помідорки виходять солодкуватими і зовсім не гострими. Кислота навіть не відчувається. Дуже хороше для тих, кому не можна оцет. Дуже несподівано — додати корицю», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Раніше «ФАКТИ» писали, як заготовити на зиму помідори з корицею, а також, як заготовити помідори з виноградом.

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