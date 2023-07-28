Майже півтора роки один в окупації: історія порятунку підлітка-сироти з Маріуполя

Україна продовжує повертати своїх громадян з полону та з окупованих територій. З облоги Маріуполя вдалося вирвати 17-річного Владислава, позбавленого батьківського піклування. Зусиль до порятунку дитини доклали Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Українська мережа за права дитини. Але найперше — його друг Вячеслав, який повернувся на територію вільної України у травні цього року. Про це повідомили в Українській мережі за права дитини.

«Його особиста війна почалася в 2014 році, коли маму позбавили батьківських прав, і хлопець залишився сам на сам із життям. За вісім років Владислав змінив 5 названих сімей. А наприкінці лютого 2022-го, після захоплення Маріуполя російськими військами, опинився в блокаді. Шістнадцять з половиною місяців хлопець жив в окупованому місті. Не мав змоги, але весь час мріяв вирватися на територію вільної України. І… весь цей час перебував на зв’язку з однокурсником, з яким здружився в маріупольському навчальному закладі. А друг — той самий clever boy Вячеслав, котрий спочатку зумів пішки дійти до Донецька, потрапив у притулок, втік з технікуму, в який поступив, і зміг вирватися на територію вільної України», — йдеться у повідомленні.

Приклад друга для Владислава був вирішальним.

«Звісно, Вячеслав підбурював, надихав і друга діяти. Виношували план втечі. Приклад Славка зрештою став вирішальним — Влад наважився на такий самий крок. Коли цей відважний маріупольчанин подолав майже весь небезпечний шлях, В’ячеслав нарешті про все нам розповів: його другу теж вдалося втекти, але він потребує допомоги в перетині кордону з батьківщиною. Зараз Владислав у безпеці, приїхав до Києва. Юнак отримає необхідну психологічну, соціальну й матеріальну підтримку», — повідомили в організації.

Зазначимо, що проєкт «ШЛЯХ ДОДОМУ» спрямований на пошук і повернення дітей, незаконно переміщених в рф або на непідконтрольні уряду України території, а також на возз’єднання сімей, діти з яких опинилися в окупації без батьків. Проєкт реалізує Українська мережа за права дитини в партнерстві з Міжнародною гуманітарною організацією Save the Children in Ukraine.

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Ілюстративне фото з відкритих джерел

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