Не прогавте момент: обов'язково використовуйте це диво-підживлення під час цвітіння томатів

Влітку у городників на дачах багато справ. З настанням спеки потрібно стежити за тим, щоб листя у томатів не жовтіло, а ще важливе підживлення рослин — адже зараз саме час, коли помідори і зав'язують плоди, і ще цвітуть.

Автори тг-каналу «Ідеї для дачі і дому» діляться рецептом «селянського підживлення» томатів. Його готують досить просто: на п'ять літрів окропу беруть 3 склянки деревної золи, 20 мл спиртового розчину йоду і чайну ложку борної кислоти.



Воду кип'ятять, додають попіл і борну кислоту, розмішують, дають трохи охолонути та додають йод. Розчин настоюється добу, після чого його проціджують і розбавляють водою: на одну частину настою — десять частин води.

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На один кущ томату, що поливають під корінь, достатньо півлітра добрива.

Паралельно з кореневим підживленням рекомендують обробляти бутони, квіти та зав'язі. Для цього 2 гр борної кислоти розчиняють у 10 літрах води і обприскують увечері в безвітряну погоду.

Для того, щоб рослини краще переносили спеку, досвідчені городники радять обробляти помідори та огірки за допомогою розчину із золою та содою.

Фото Pixabay

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