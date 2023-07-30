Неприємний сюрприз для путіна: лідери африканських країн закликали росію повернутися до зернової угоди

Саміт «росія — Африка», який пройшов у Санкт-Петербурзі з ініціативи кремля, не виправдав надій володимира путіна, що став міжнародним ізгоєм. Більше того, на російського правителя чекав на зустрічі вкрай неприємний сюрприз. Або навіть два.

Почалося з того, що на саміт приїхали лідери лише 17 африканських держав. Інші країни були представлені делегаціями, які очолювали міністри чи посли. П'ять країн Африки зустріч проігнорували.

Для путіна, який всіляко прагне довести усьому світу, що росія залишається важливим гравцем глобального масштабу, подібне ставлення з боку африканських країн виглядає легким ляпасом.

А ось заяви деяких учасників саміту взагалі стали болючим ударом по самолюбству володимира путіна. Він одразу вирішив купити лояльність африканських країн. Російський диктатор заявив, що зернова угода з Україною за посередництва ООН і Туреччини провалилася через серйозні помилки в політиці західних держав. Мовляв, вони й несуть відповідальність за те, що Африка залишилася без українського та російського зерна. Але він, путін, розуміє, як важко доводиться жителям чорного континенту, тому обіцяє безкоштовно відправити зерно шістьом країнам — Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, ЦАР та Еритреї. Кожна з них може отримати у найближчі три-чотири місяці по 25−50 тисяч тонн зерна. Транспортні витрати росія також готова взяти на себе.

При цьому путін, звичайно, промовчав, що зерно це росія просто вкрала в України, вивізши його зі сховищ, які опинилися на тимчасово окупованих територіях.

Ще один важливий момент у «щедрій» пропозиції господаря кремля — всі країни, які він назвав, за винятком Сомалі, є дружніми для росії. Натяк очевидний — товаришуйте з нами та отримуйте зерно безкоштовно.

І ось тут усе пішло не за планом. Спочатку президент Єгипту Абдул-Фаттах Ас-Сісі заявив, що африканські країни закликають росію повернутися до зернової угоди з Україною .

«Необхідно знайти терміново і швидко оперативне вирішення проблем постачання продовольства в країни, що його потребують, приділяючи при цьому увагу всім питанням, що стосуються цієї теми. Необхідно досягти консенсусу з питання зернової угоди і враховувати всі потреби тих країн, які цього потребують, а також наслідки такої ситуації для багатьох країн і народів», — сказав Ас-Сісі.

Не встиг путін проковтнути цю гірку пігулку, як президент ПАР Сиріл Рамафоса, якого в кремлі вважали своїм союзником, висловився ще жорсткіше.

«Ми сюди приїхали не для того, щоб просити якісь „дарунки“. Ми, звичайно, розуміємо, що ви з щедрості вирішили безоплатно надати зерно деяким африканським країнам, які стикаються з певними труднощами, проте це не є нашою основною метою тут. Це не головне наше завдання, щоб досягти якихось поставок такого характеру… Країни Африки пропонують росії реалізувати Чорноморську зернову ініціативу, ми хочемо, щоби Чорне море було відкрито для світових ринків», — зазначив Рамафоса.

Далі він сказав, що війна в Україні безпосередньо зачіпає Африку. Створюються проблеми у сфері продовольчої безпеки, підскочили ціни на добрива, у багатьох африканських країнах зросла вартість життя.

«Африка має право закликати до миру», — сказав президент ПАР.

Саміт у Санкт-Петербурзі, вважають в українському Центрі вивчення Африки, показав, що для низки країн цього континенту співпраця з росією поступово стає токсичною. І лідери цих держав це розуміють.

Нагадаємо, росія продовжує обстрілювати порти України, щоб завадити вивезенню продовольства. Днями внаслідок ракетного удару по порту Рені постраждало судно країни-члена НАТО.

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