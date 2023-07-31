Просто тануть у роті: готуємо ароматні пончики як у дитинстві

Обожнюєте пончики? Але намагаєтеся рідко готувати, тому, що це шкідливо і дуже калорійно? Цей рецепт спеціально для вас! Пончики виходять пишними, нереально повітряними і просто тануть у роті, пояснює фудблогерка Наталія Геряк, яка раніше радила приготувати швидке та корисне печиво.

Інгредієнти: 300 мл молока

30 г дріжджів

50 г цукру

3 жовтки

дрібка солі

500 г борошна

125 г розтопленого вершкового масла

повидло, шоколад

Приготування:

У мисці розчиніть дріжджі у молоці. Додайте решту складових, окрім масла. Замісіть туге тісто. Тоді влийте розтоплене вершкове масло. Має вийти пухке тісто. Накрити рушником та залишити на 1,5 год.

Опісля розкачати тісто товщиною 1,5 см. Вирізати кружечки. Викласти на деко та залишити на 30 хв. Тоді зробити всередині виїмки, наповнити їх повидлом. Випікати при температурі 180° 20−25 хв.

Нагадаємо простий рецепт відомого торта «Червоний оксамит».

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