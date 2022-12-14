Смак легенди: простий рецепт відомого торта «Червоний оксамит»
Після того, як відома фудблогерка Наталія Геряк поділилася рецептом пляцка «Досконалість», відомий кулінарний ресурс Shuba поділився рецептом смачнющого торта «Червоний оксамит».
Він завжди є жаданим десертом на будь-якому святковому столі. Приготувати такий торт вдома нескладно, головне — налаштуватися на потрібний лад.
Зазначимо, що торт «Червоний оксамит» пережив важкі часи: піднесення, пік популярності, майже повне зникнення, а потім відродження. Родом цей десерт із США, а перший рецепт з’явився 1871 року і називався він «Оксамитовий торт».
У тому вигляді, в якому «Червоний оксамит» відомий нам зараз, він з’явився в 1950-х роках в штаті Огайо. Рецепт опублікували в місцевій газеті, десерт назвали Waldorf Red Cake. Він набув популярності, про торт писали в газетах, десерт перемагав на всіляких виставках. А 1972 року він став візитівкою американського Півдня.
Інгредієнти:
Для пахти
• Молоко 270 мл
• Сік лимонний 20 мл
Для бісквіта
• Борошно пшеничне 330 г
• Цукор 300 г
• Олія соняшникова рафінована 150 мл
• Масло вершкове 150 г
• Яйця курячі 3 шт
• Харчовий барвник 15 г
• Розпушувач 7 г
• Сода харчова 7 г
• Какао-порошок 20 г
• Сіль 2 г
• Ванільний екстракт 10 мл
Для крему
• Масло вершкове 115 г
• Сир кисломолочний 340 г
• Ванільний екстракт 15 мл
• Цукрова пудра 100 г
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Фото: https://ua.depositphotos.com/37
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