Смак легенди: простий рецепт відомого торта «Червоний оксамит»

Після того, як відома фудблогерка Наталія Геряк поділилася рецептом пляцка «Досконалість», відомий кулінарний ресурс Shuba поділився рецептом смачнющого торта «Червоний оксамит».

Він завжди є жаданим десертом на будь-якому святковому столі. Приготувати такий торт вдома нескладно, головне — налаштуватися на потрібний лад.

Зазначимо, що торт «Червоний оксамит» пережив важкі часи: піднесення, пік популярності, майже повне зникнення, а потім відродження. Родом цей десерт із США, а перший рецепт з’явився 1871 року і називався він «Оксамитовий торт».

У тому вигляді, в якому «Червоний оксамит» відомий нам зараз, він з’явився в 1950-х роках в штаті Огайо. Рецепт опублікували в місцевій газеті, десерт назвали Waldorf Red Cake. Він набув популярності, про торт писали в газетах, десерт перемагав на всіляких виставках. А 1972 року він став візитівкою американського Півдня.

Інгредієнти: Для пахти

• Молоко 270 мл

• Сік лимонний 20 мл Для бісквіта

• Борошно пшеничне 330 г

• Цукор 300 г

• Олія соняшникова рафінована 150 мл

• Масло вершкове 150 г

• Яйця курячі 3 шт

• Харчовий барвник 15 г

• Розпушувач 7 г

• Сода харчова 7 г

• Какао-порошок 20 г

• Сіль 2 г

• Ванільний екстракт 10 мл Для крему

• Масло вершкове 115 г

• Сир кисломолочний 340 г

• Ванільний екстракт 15 мл

• Цукрова пудра 100 г

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати торт «Баунті» з кокосовою начинкою.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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