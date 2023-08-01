«Не можу допустити, щоб моїм ім'ям назвали одну з вулиць Миколаєва»: генерал Марченко звернувся до жителів міста

Генерал-майор Дмитро Марченко, який на початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну очолив оборону Миколаєва, звернувся до містян з проханням не називати на його честь одну з вулиць міста.

На своїй сторінці у соцмережах він зазначив, що місто відстояли всі разом — люди чинили опір, кожний як міг: «Ми з вами не дали захопити Південь України, ми… звичайні бійці та їхні командири, артилеристи, спецпризначенці, поліцейські, нацгвардійці, рятувальники і лікарі, волонтери та звичайні мешканці Миколаєва, ми стали в один стрій і змусили ворога відступати і міняти бойові порядки, ми змусили поміняти повністю їхні стратегічні плани по захопленню півдня України і блокування виходу до Чорного моря».

Подякувавши миколаївцям за ставлення, генерал додав, що не може погодитися на те, щоб його «якось відзначили в цій перемозі і при цьому забули про інших»: «Я не можу допустити, щоб моїм імʼям назвали одну із вулиць Миколаєва і при цьому не зробили такого по відношенню до усіх загиблих за наше місто і область… Ми всі просто робили свою роботу і те, що мали робити! Я дуже прошу зняти мене з даного заходу, тому що вважаю, що зробив замало нашому місту для такої високої нагороди! Дуже сподіваюсь на ваше розуміння і дякую за віру і довіру! Слава Україні!»

Нагадаємо, що мешканці міста вносили пропозиції щодо перейменування вулиць. Зокрема, пропонувалися топоніми на честь відомого волонтера та поета Гліба Бабича, який загинув на фронті рік тому; Героя України, власника компанії «Нібулон» Олексія Вадатурського, чиє життя забрала ворожа ракета, яка вдарила по Миколаїву у липні 2022 року; загиблого українського захисника Сергія Гуссіді…

Нагадаємо, що у Києві одна з вулиць була перейменована та наразі носить ім`я Андрія Верхогляда — майора 72-ої бригади Чорних Запорожців, Народного героя України, який загинув у 2022 році.

Фото зі сторінки Дмитра Марченка

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