Посипати борошном, а вимочувати та відварювати не потрібно: секрети приготування лисичок від Володимира Ярославського

Ресторатор та суддя «МайстерШеф» Володимир Ярославський, який раніше розповів рецепт десерту «Брауні», поділився секретами приготування лисичок в Instagram.

«Секрети приготування лисичок! Лисички — прекрасний літній дар природи! Скажіть, любите ж?) Обирайте тільки свіжі і не зів’ялі гриби. Зазвичай лисичка щільна, жовта, як лимон або помаранчева. Без черв’ячків всередині, або трохи поїдена лісовими мешканцями — таку я беру. А якщо є коричневі плями — зазвичай ні (якщо маленькі — можна видалити ножем). Старі гриби я відкидаю. Попри деяку гіркоту, лисички не потрібно замочувати. Достатньо добре промити у великій кількості води. Іноді лисички містять пісок, який складно вимити. Мій секрет: вже промиті лисички я посипаю борошном, прямо на пластинки, і обережно розподіляю його по грибах. Даю постояти хвилин 10 і промиваю у великому ситі або друшляку. Борошно набухає, і коли його видаляємо, воно „забирає“ з собою дрібний пил (пісочок)», — розповів він.

За словами кулінара, смажити лисички найкраще на великому вогні в один шар на сталевій або антипригарній пательні.

«Налив олії, розігрів — кинув лисички, дав їм підсмажитись з однієї сторони, тільки після цього перемішую і трішки солю. Не висмажуйте сильно! Якщо перемішувати будь-які гриби з самого початку або класти товстий шар, вони випустять сік, пристануть і погано обсмажаться. Відварювати лисички заздалегідь не потрібно! Коли гриби обсмажені, відкидаю їх на сито, на пательню додаю подрібнений часник, трохи зменшую вогонь і смажу ще приблизно 30 секунд, додаю гриби, солю, перчу і додаю рублену петрушку, чебрець або орегано, шматок вершкового масла, секунд 10 прогріваю і знімаю», — розповідає Ярославський.

Він додає, що лисички зберігаються у нього в боксі в холодильнику 5 днів.

«Коли вони мені потрібні, злегка прогріваю прямо на сковороді і готово! Використовую такі гриби для приготування соусів, в будь-яку пасту, ризотто, як додатковий гарнір до будь-якої гарячої страви — хоч біла риба, хоч м’ясо або просто навіть до відвареної чи смаженої картоплі. Лисички добре поєднуються зі смаженим лісовим горіхом або маслом з нього. Спробуйте, це дуже смачно!» — написав ресторатор.

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