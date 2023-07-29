Врятуйте огірки від пересихання: негайно дайте їм цей чудо-засіб (відео)

Деякі дачники можуть помітити, що огірки починають передчасно засихати ще на ділянці. Це може бути спричинено впливом погоди, або невдалою посадкою культури.

Про це пише видання для пенсіонерів.

Втім, досвідчені городники мають свої поради, як врятувати огірки від передчасного пересихання. Розчин, який можна приготувати у домашніх умовах, допоможе врятувати посадку.

Окрім несприятливих погодних умов, жовтіння огірків може виникати внаслідок хвороб. У будь-якому випадку варто використати наступний препарат.

На 10 літрів води треба додати 2 чайні ложки димексиду, а також 1 склянку рідкого триходерміну і 1 ампулу циркону (1 мл). Отриману суміш необхідно добре перемішати.

Розчином потрібно обприскувати грядки з огірками рано-вранці або пізно ввечері. Варто обирати день, коли не буде дощу, щоб вода не змила суміш з листя.

Ще одним рятівним засобом можуть стати морські водорості та крохмаль.

В яких кількостях додавати інгредієнти, дізнайтесь з короткого відео.

І коли ви проведете всі роботи правильно, на вашій дачі гарантовано установиться така ось ідилія.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому огіркам і томатам потрібна куркума. А також чому в серпні їм обов'язково потрібно дати оцет — адже мова йде про збір урожаю аж до пізньої осені.

76

Читайте нас у Facebook та Instagram