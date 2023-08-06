Уникайте алкоголю та кофеїну: як без проблем пережити спеку

Україну в черговий раз накрила спека, «як у Єгипті» — що влітку й недивно. Що робити, коли спекотно? Автори видання Utopia підготували низку порад, які допоможуть краще пережити жарку погоду.

Найважливіше, що потрібно робити: пити багато рідини. Пийте до трьох літрів, залежно від того, наскільки сильно ви відчуваєте спрагу. Оскільки в спекотні дні організм також втрачає мінерали через потовиділення, слід також пити багаті на мінерали напої, такі як соки, чаї або навіть супи чи бульйони в проміжках між ними. Однак, як правило, вам не потрібно пити більш як 2 літри на день. Уникайте солодких напоїв, змішуйте соки (з великою кількістю води) або пийте домашній лимонад. Уникайте алкоголю та кофеїну в спеку. Відмовтеся від пива після роботи або келиха вина. Алкоголь позбавляє наш організм рідини та мінералів — і таким чином посилює дію високих температур.

Ви також повинні адаптувати свій раціон до спекотних днів. Найкраще, що можна зробити в спекотну погоду — це з'їсти кілька невеликих, легких порцій протягом дня. Наприклад, овочеві страви, салати або просто трохи фруктів у перервах між прийманням їжі добре підходять для здорової обідньої перерви.

Особливо рекомендуються фрукти та овочі, багаті на воду. Огірки, помідори, кабачки, персики або полуниця ідеально підходять — вони не тільки багаті на воду, але й сезонні. Краще уникати продуктів, які важко перетравлюються, таких, наприклад, як м'ясні нарізки.

Якщо можливо, адаптуйте свій розпорядок дня до спеки. Наприклад, вставайте раніше і працюйте, коли ще прохолодно. Якщо можете, залишайтеся в прохолодних приміщеннях в обідню перерву й обмежте перебування на свіжому повітрі ранковими та вечірніми годинами. Короткий теплий душ може освіжити. Якщо у вас немає такої можливості, можна облити зап'ястя прохолодною водою або прикласти прохолодний компрес до чола чи шиї.

Якщо ви не можете перебувати в прохолодному приміщенні під час спеки, принаймні залишайтеся в тіні та уникайте прямих сонячних променів. Носіть легкий бавовняний одяг світлих тонів, що не обмежує рухів. Переконайтеся, що у вас є достатній захист від ультрафіолету.

Найпоширеніша рекомендація — затемнювати кімнати вдень шторами або жалюзі й тримати вікна закритими, наскільки це можливо. Інші експерти застерігають від закриття вікон. Навпаки, вентиляція важлива для виведення вологи та вуглекислого газу з квартири. Те, чи повинні вікна залишатися відкритими або закритими, залежить від кількох факторів, таких як розташування вікон і кількість сонячного світла. Однак вночі та вранці завжди слід інтенсивно провітрювати приміщення. Вимкніть усі електроприлади.

Навіть попри те, що спека часто може бути неприємною, використовуйте її по максимуму. Перевага спекотної погоди в тому, що одразу після роботи ви можете відправитися у власну маленьку пляжну відпустку — до найближчого озера для купання або на свій балкон.

Тим часом вчені з'ясували, яку спеку може витримати людина.

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