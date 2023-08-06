Вершкове масло та окріп обов’язкові: як приготувати смачнющу кукурудзу
Варена кукурудза — улюблені літні ласощі для багатьох українців. Вона доступна, корисна, смачна. Сучасні сорти готуються швидко й не потребують багато часу проводити на кухні в літню спеку.
Блогерка anny cooking в TikTok показала, як вона готує таку смакоту.
Інгредієнти:
молода кукурудза
після варіння: сіль, масло
Приготування:
Молоду кукурудзу почистити. Лушпиння скласти на дно каструлі, зверху викласти кукурудзу.
Залити кукурудзу окропом. Ця рекомендація обов'язкова — якщо заливати кукурудзу холодною водою, вона буде тверда.
Притиснути кукурудзу тарілкою.
Варити 15 хвилин, потім вимкнути вогонь й дати годину настоятися.
Готову кукурудзу їсти з сіллю та вершковим маслом.
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