Вершкове масло та окріп обов’язкові: як приготувати смачнющу кукурудзу

Варена кукурудза — улюблені літні ласощі для багатьох українців. Вона доступна, корисна, смачна. Сучасні сорти готуються швидко й не потребують багато часу проводити на кухні в літню спеку.

Блогерка anny cooking в TikTok показала, як вона готує таку смакоту.

Інгредієнти:

молода кукурудза

після варіння: сіль, масло

Приготування:

Молоду кукурудзу почистити. Лушпиння скласти на дно каструлі, зверху викласти кукурудзу.

Залити кукурудзу окропом. Ця рекомендація обов'язкова — якщо заливати кукурудзу холодною водою, вона буде тверда.

Притиснути кукурудзу тарілкою.

Варити 15 хвилин, потім вимкнути вогонь й дати годину настоятися.

Готову кукурудзу їсти з сіллю та вершковим маслом.

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