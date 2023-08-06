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Вершкове масло та окріп обов’язкові: як приготувати смачнющу кукурудзу

16:15 6 серпня 2023
кукурудза

Варена кукурудза — улюблені літні ласощі для багатьох українців. Вона доступна, корисна, смачна. Сучасні сорти готуються швидко й не потребують багато часу проводити на кухні в літню спеку.

Блогерка anny cooking в TikTok показала, як вона готує таку смакоту.

Інгредієнти:
молода кукурудза
після варіння: сіль, масло

Приготування:

Молоду кукурудзу почистити. Лушпиння скласти на дно каструлі, зверху викласти кукурудзу.

Залити кукурудзу окропом. Ця рекомендація обов'язкова — якщо заливати кукурудзу холодною водою, вона буде тверда.

Притиснути кукурудзу тарілкою.

Варити 15 хвилин, потім вимкнути вогонь й дати годину настоятися.

Готову кукурудзу їсти з сіллю та вершковим маслом.

Нагадаємо, відомий кулінар Євген Клопотенко показав, як правильно приготувати соняшники.

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