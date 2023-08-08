Зелений салат «ніжинський» з огірків на зиму: подруги точно у вас проситимуть цей рецепт

Огірки — корисний літній продукт, в якому багато вітамінів і корисних речовин. Салат з цих овочів — прекрасний варіант для вечері, ділиться кулінарка Марина Москаленко. До речі, нещодавно ми пропонували згадати секрети наших бабусь и використтати «забутий» інгредієнт при засолюванні огірків.

Інгредієнти: Огірки — 2 кг

Цибуля ріпчаста — 2 кг

Оцет — 100 мл

Олія — 100 мл

Сіль — 2 ст.л.

Цукор — 3 ст.л.

Перець горошком — 10 шт.

Приготування:

Краще заздалегідь підготувати банки для закрутки. Для цього ретельно їх вимити, кришки й самі банки простерилізувати. Тепер ретельно помити огірки та нарізати їх зі шкіркою на півкола, як зазвичай ріжеться на салат. Цибулю нарізати півкільцями. Потім все перемішати, посолити, додати перець горошком, цукор, залишити на пів години — до появи соку. Тепер салат перекласти в каструлю і довести до кипіння, помішуючи. Через 10 хвилин влити оцет і олію, дати закипіти ще раз.

Розкласти ще гарячий салат в простерилізовані банки (нехай будуть теплі або гарячі) і одразу закатати. Банки поставити на кришки, замотати ковдрою або товстим рушником, нехай остигають. Як охололи — прибрати салат з огірків в льох до зими.

Нагадаємо рецепт квашених огірків з чилі та хроном.

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