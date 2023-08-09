Домашнє морозиво від Валі Саєнко — «те, що потрібно в спеку, і лише три інгредієнти»

Відома шефкухарка Валя Саєнко, яка раніше розповіла про те, як приготувати смачне печиво, поділилася в Instagram рецептом домашнього морозива.

«Сьогодні даю рецепт домашнього морозива! Те що треба в таку спеку і всього три інгредієнта. Інше можна за бажанням. Отже, готуємо!» — написала вона.

Інгредієнти (на форму 15 на 24):

- печиво

- вершки жирні 33% - 500 гр

- сгущене молоко — 250 гр «Дуже холодні вершки (я перед взбивання поклала в заморозку на 20 хвилин) взбиваємо до м’яких піків. Додаємо згущене молоко і знову взбиваємо. Викладаємо на печиво. Зверху теж печиво і в заморозку на 4−6 годин. Насолоджуємося. Готово! Я свою масу розділила на два. В одну додала 100 гр розтопленого шоколаду і шоколадні дропси. Не забудьте форму простелити пергаментом чи плівкою, щоб легше було діставати», — розповіла Саєнко.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома українська кондитерка Наталя Берладин також поділилася рецептом домашнього морозива.

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