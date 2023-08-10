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Огірки з морквою по-корейськи: точно сподобаються легкістю приготування

20:15 12 серпня 2023
Огірки з морквою по-корейськи

Огірочки за цим рецептом виглядають дуже гарно і смачні. Таким салатом можна порадувати рідних у будні, доповнити ним шашлик, а також подати до страв із риби, зазначає кулінарка Катерина Заболотна.

Інгредієнти:

  • 3 кг огірків, кожний порізати на 8 частин (спочатку навпіл, а потім кожну половинку ще на 4 частини),
  • 1 кг моркви потерти на тертці для моркви по-корейськи,
  • 0,5 стакана часнику — через часникодавку,
  • 1 стакан цукру,
  • 1 стакан олії,
  • 1 стакан оцту 9%,
  • 1 пачка приправи для моркви по-корейськи (25г).

Приготування:

Все добре перемішати і додати 1 столову ложку солі (без гірки), краще додавати поступово і пробувати на смак, в приправі вже є сіль. Залишити на 3 години, періодично помішувати. Скласти огірочки в 0,5 літрові банки, залити соком, що пустили.

Стерилізувати 15 хвилин!

Нагадаємо рецепт хрустких зелених помідорів на зиму без стерилізації.

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