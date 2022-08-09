Помідори з болгарським перцем на зиму: смачний салат без стерилізації за рецептом Людмили Борщ (відео)

Популярний фуд-блогер Людмила з «смачним» прізвищем Борщ продовжує ділитися рецептами «закруток» та «заготовок», які стануть дуже доречними холодною зимою.

Днями вона поділилася рецептом салату на зиму з помідорів та болгарського перцю.

«Це дуже, дуже смачно! Такий салат стане вашою паличкою-виручалочкою в довгий зимовий період. Люблю такі рецепти за те, що їх легко готувати. Не треба довго поратися біля плити: усі нарізали, склали у каструлю, кілька хвилин і все готове», — запевнила Людмила.

Для приготування салату знадобляться:

перець болгарський — 3 шт.

помідори — 1 кг.

цибуля — 300 г.

цукор 50 г.

оцет 9% - 1 ст. ложка

сіль — 1 ч.л.

олія рослинна — 30 мл.

гострий перець — за смаком.

Говорячи про те, скільки салату з'їдять домашні взимку, Людмила Борщ пропонує «не розмінюватися на дрібниці».

«Я вам одразу кажу, що три баночки буде мало. Три баночки — це лише спробувати, треба робити більше. Салат такий смачний, що я вам передати не можу. Готуйте, не замислюючись, більше! Обіцяю, що все буде смачно! — рекомендує фуд-блогер.

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