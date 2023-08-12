Обробіть не спиртовим антисептиком: лікарка про травматизацію родимок

Кожного разу, коли пацієнт травмує родимку (невус), виникає багато питань: чи може родимка переродитися в рак, чи не загрожує це життю та інші. Але відповідь для всіх пацієнтів в дерматологині Наталії Попової одна: травма родимки — це не рак шкіри.

«Річ у тому, що люди звикли називати родимками всі новоутворення, які бачать в себе на шкірі, і нехтувати щорічним безплатним чекапом родимок, — пояснює лікарка. — Тому, якщо в людини й буде рак на шкірі, то вона про це не дізнається, бо ж не перевіряла їх жодного разу. До речі, меланома (рак) може виглядати, як звичайний невус, та може бути малесенька за розмірами, а не, як пише інтернет, «велика, нерівна, чорна».

План дій на випадок, якщо ви таки травмували невус: заспокоїтися та не панікувати, адже доброякісне новоутворення через травму не стане раком! Але якщо до травми ваша «родимка» уже була злоякісною чи мала якісь злоякісні зміни, то після загоєння вона дійсно може метастазувати й вбити людину.

Обробити місце травматизації раджу не спиртовим антисептиком. Якщо рана кровоточить, притисніть її чистими пальцями на 10−15 хвилин, для пришвидшення згортання крові. При необхідності можна заклеїти пластиром. А потім раджу звернутися за очною консультацією до дерматолога, аби перевірити, що саме ви травмували, та за потреби видалити новоутворення, щоб уникнути постійної травматизації в майбутньому. Не варто забувати про використання протисонцевих засобів на відкритих ділянках шкіри".

То ж, констатує лікарка, сам факт травми родимки не впливає на те, чи станеться з вами щось погане, важливо — що саме ви травмували.

146

Читайте нас у Facebook та Instagram