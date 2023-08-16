Де дивитися онлайн «Дніпро-1» — «Славія»: розклад трансляцій та прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи

У четвер, 17 серпня, у словацькому Кошице на стадіоні «Кошицька футболова арена» пройде матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між «Дніпром-1» та чеською «Славією» (арбітр — Хесус Хіль Мансано з Іспанії). Нагадаємо, перша зустріч суперників у Празі завершилася перемогою господарів із великим рахунком — 3:0 .

Після очної зустрічі в єврокубку команди провели поєдинки у своїх національних чемпіонатах. «Дніпро-1» на виїзді в меншості зміг врятувати матч проти «Минаю», зрівнявши рахунок на 90+3-й хвилині з пенальті, — 1:1 (Твердохліб, 88 — Бланко, 90+3, з пенальті), і в турнірній таблиці поки що займає восьме місце, набравши чотири очки в двох турах та маючи гру в запасі порівняно з більшістю клубів-суперників.

Огляд матчу «Минай» — «Дніпро-1» — 1:1

А ось «Славія» в гостях обіграла «Младу Болеслав» — 1:0 (Поулоло, 59, у свої ворота) та зі стовідсотковим показником ділить перше місце в таблиці із земляками зі «Спарти». Загалом підопічні Йїндржиха Трпшовські мають виграшну серію з восьми поєдинків у всіх турнірах.

Букмекери у матчі на «Кошицька футболова арена» віддають перевагу гостям. Наприклад, аналітики Favbet ставки на перемогу «Славії» приймають із коефіцієнтом 1,72, на нічию — 4,00, на перемогу «Дніпра-1» — 4,85.

У прямій трансляції матч «Дніпро-1» — «Славія» (початок — о 21:00) на території України можна буде подивитися на телеканалі УНІАН, а також в інтернеті на Youtube-каналі FootballHub.

Ліга Європи. 3-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

17 серпня (четвер)

«Дніпро-1» — «Славія» 21:00 УНІАН, Youtube-канал FotballHub

Додамо, що переможець цього протистояння вийде на луганську «Зорю», з якою оскаржить путівку до групового турніру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися в прямому ефірі матч кваліфікації Ліги конференцій «Динамо» — «Аріс».

Фото СК «Дніпро-1»

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