Краще не буде: чому не варто засипати порошок прямо в барабан пральної машини

Кожна пральна машина оснащена лотком, куди потрібно насипати чи наливати миючі засоби і не тільки. Однак деякі господарки насипають пральний порошок прямо в барабан пристрою, вважаючи, що так речі відперуться краще.

Крім того, прихильники лайфхака стверджують, що це дозволяє заощаджувати порошок та зберігати чистоту лотків.

Але чи є такий спосіб безпечним?

В цьому розібралися експерти з машинного прання і зробили висновок — насипати порошок прямо в барабан пральної машини не варто, незважаючи на всі переваги такого підходу.

Небезпечних наслідків може бути кілька.

По-перше, є ризик неповного розчинення сипучого засобу, а це призведе до того, що порошок погано випере речі. Більше того, у нерозчиненому вигляді він може зробити вироби ще більш брудними.

По-друге, витрата порошку, всупереч поширеній думці, зовсім не знижується при додаванні прямо в барабан. Навпаки, засіб витрачається набагато швидше та нераціонально. Справа в тому, що вода зливається кілька разів. І весь порошок піде з водою вже під час першої процедури.

А от якщо засіб насипано у лоток, він потраплятиме в барабан порційно.

Відправляти миючий засіб у цю частину пральної машини можна лише в тому випадку, якщо ця дія передбачена інструкцією.

Наприклад, капсули для прання потрібно класти саме у барабан.

Нагадаємо також про лайфхаки ретельного миття унітазу від професійних клінерів.

75

Читайте нас у Facebook та Instagram