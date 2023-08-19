У Києві проходить шостий фестиваль Bouquet Kyiv Stage: що можна побачити

У Софії Київській проходить шостий фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage. Тема цьогорічного фестивалю — «Дорогу підкорює той, хто іде!». На ньому гостям пропонують довершену музичну й візуальну програми, кінопокази, інтелектуальні бесіди й ту особливу атмосферу, коли під захистом тисячолітніх стін Софії збираються однодумці.

«Ми відчуваємо митців, які їх представляють, своїми культурними побратимами, адже ми з ними пліч-о-пліч йшли з початку війни. Саме культура дає усвідомлення нам самим і світу, заради чого ми сплачуємо таку високу ціну. Тому кожна подія фестивалю має як мистецьку цінність, так і важливу змістовну компоненту. Найголовніше ми маємо усвідомити, заради чого платимо таку високу ціну, заради чого маємо виборювати свою свободу», — розповідає ідейна натхненниця та співзасновниця Bouquet Kyiv Stage Ірина Буданська.

Концерт відкриття фестивалю

За її словами, Bouquet Kyiv Stage-2023 є вдячністю захисникам і, зокрема, митцям, які сьогодні захищають нашу країну на фронті. Саме тому фестиваль розпочали з акції «Червона калина», щоби вшанувати пам’ять про митців, які віддали своє життя за Україну у великій війні.

А у саду Софії Київської висадили дерево калини. Під час акції акторка Катерина Кістень згадала імена загиблих митців — музикантів, художників, письменників, акторів тощо. У виконанні хору хлопчиків та юнаків Київського державного музичного ліцею імені Миколи Лисенка пролунали «Садок вишневий» Євгена Станковича, «Боже великий єдиний» Микола Лисенка, «Молитва» Ганни Гаврилець, «Ой у лузі червона калина» та Гімн України.

У саду Софії Київської висадили калину

Bouquet Kyiv Stage-2023 традиційно складатиметься з музичної, виставкової, театральної, екскурсійної, дитячої, кінопрограми та бесід під ясенем.

Дитячий майстер-клас

Цього року відбудуться й традиційні бесіди під ясенем, учасниками яких стануть люди, які у різних сферах ведуть боротьбу за вільне та незалежне майбутнє України.

«Сучасна війна — не тільки наша, локальна, це війна цивілізацій, минулого і майбутнього, автократії й демократії, світла і темряви. Тому важливо обговорити, що відбувається, чому та знайти точки опори, — розповідає співзасновник фестивалю й автор ідеї бесід під ясенем Євгеній Уткін. — Ми не знаємо, коли завершиться ця дорога, що на ній буде та яку ціну ми ще маємо заплатити, але ми точно знаємо, що вона веде до нашої Перемоги. Найголовніше зараз об’єднатися навколо одного — всі мають працювати на Перемогу».

Також у програмі фестивалю — екскурсія Софійським собором у музичному супроводі ансамблю «Благовість», вистава «У темряві» за участі Катерини Кістень та Ігоря Рубашкіна, майстер-класи з вибійки (технологія, відома з XII століття) та створення спільного рушника, а також дитячі майстер-класи з виготовлення оберегів для наших захисників.

Вхід на фестиваль традиційно є безкоштовним, потрібно лише сплатити вхідний квиток на територію Софії Київської. Реєстрація потрібна лише на концерти та події, які відбудуться у Софійському соборі.

Нагадаємо, днями в Києві відбувся фестиваль «Чорноморські Ігри», який до війни традиційно проходив в українському Скадовську на березі моря.

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