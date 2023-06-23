Чому варто відвідати музей порцеляни в Києві
У Києві працює безліч музеїв, відвідавши які можна провести час з користю, отримати насолоду та відкрити для себе щось нове. І мешканці столиці, і гості міста, напевно, побували вже на найпопулярніших виставках і в тих локаціях, які у всіх на слуху.
Однак мало хто знає про те, що неподалік станції метро Контрактова площа (всього за 10 хвилин ходьби від неї) розташовується музей порцеляни в Києві. Він відкрився порівняно недавно, проте вже встиг завоювати любов туристів та місцевих мешканців. І на це є низка причин, про які ми розповімо далі.
Що потрібно знати перед відвідинами музею порцеляни в Києві
Здавалося б, вироби з порцеляни — це прості фігурки або посуд. Так, вони красиві і виглядають витончено, однак має бути причина для того, щоб годинами розглядати їх у музеї. І така причина є. Порцеляна — один з найтонших і найбільш примхливих матеріалів. Працювати з ним не так просто. Тому люди, які створюють шедеври, представлені в музеї — справжні майстри та творчі натури.
Чому фігурки та посуд з порцеляни є особливо цінними:
1. Цей матеріал просто неможливо підробити. Як би не намагалися несумлінні майстри імітувати порцеляну з кераміки, різниця відчутна і помітна навіть неозброєним поглядом. Тому вироби з такого матеріалу є рідкісними і, відповідно, цінними.
2. Через особливості виготовлення фігурок та посуду з порцеляни, розпис на них можна проводити виключно вручну. Отже, кожен такий екземпляр унікальний і неповторний.
5 причин відвідати музей порцеляни
Музей порцеляни у Києві знаходиться на Подолі та оточений іншими важливими культурними пам'ятками. Він працює по п'ятницях, суботах та неділях і відкритий для всіх охочих.
Чому варто обов'язково заглянути всередину, навіть якщо ви мало що знаєте про порцеляну? Ми зібрали 5 причин:
1. Величезна експозиція. У музеї зібрано понад 1200 унікальних фігурок із порцеляни.
2. Можливість познайомитися з культурою та традиціями різних країн світу. Колекціонер та журналіст, який заснував музей, збирав експонати у різних куточках земної кулі. У колекції є фігурки з Японії, Іспанії, Німеччини, Англії та, звичайно, України.
3. Цікаві та захоплюючі екскурсії. Екскурсоводи розкажуть корисні та маловідомі факти про таке стародавнє мистецтво, як робота з фарфором.
4. Зручне місце розташування. Музей знаходиться в історичній частині столиці — всього за 10 хвилин ходьби від станції метро Контрактова Площа.
5. Вартість вхідного квитка складає лише 250 грн. Ви також можете взяти участь у груповій екскурсії. Для школярів, студентів, учасників бойових дій та пенсіонерів музей пропонує пільгові умови. Дітям дошкільного віку вхід є абсолютно безкоштовним.
Познайомтеся з дивовижним світом порцелянових фігур. Їхній витончений і тендітний зовнішній вигляд дивним чином гармонує з довговічністю — деяким експонатам із музею вже кілька сотень років.
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