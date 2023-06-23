Чому варто відвідати музей порцеляни в Києві

У Києві працює безліч музеїв, відвідавши які можна провести час з користю, отримати насолоду та відкрити для себе щось нове. І мешканці столиці, і гості міста, напевно, побували вже на найпопулярніших виставках і в тих локаціях, які у всіх на слуху.

Однак мало хто знає про те, що неподалік станції метро Контрактова площа (всього за 10 хвилин ходьби від неї) розташовується музей порцеляни в Києві. Він відкрився порівняно недавно, проте вже встиг завоювати любов туристів та місцевих мешканців. І на це є низка причин, про які ми розповімо далі.

Що потрібно знати перед відвідинами музею порцеляни в Києві

Здавалося б, вироби з порцеляни — це прості фігурки або посуд. Так, вони красиві і виглядають витончено, однак має бути причина для того, щоб годинами розглядати їх у музеї. І така причина є. Порцеляна — один з найтонших і найбільш примхливих матеріалів. Працювати з ним не так просто. Тому люди, які створюють шедеври, представлені в музеї — справжні майстри та творчі натури.

Чому фігурки та посуд з порцеляни є особливо цінними:

1. Цей матеріал просто неможливо підробити. Як би не намагалися несумлінні майстри імітувати порцеляну з кераміки, різниця відчутна і помітна навіть неозброєним поглядом. Тому вироби з такого матеріалу є рідкісними і, відповідно, цінними.

2. Через особливості виготовлення фігурок та посуду з порцеляни, розпис на них можна проводити виключно вручну. Отже, кожен такий екземпляр унікальний і неповторний.

5 причин відвідати музей порцеляни

Музей порцеляни у Києві знаходиться на Подолі та оточений іншими важливими культурними пам'ятками. Він працює по п'ятницях, суботах та неділях і відкритий для всіх охочих.

Чому варто обов'язково заглянути всередину, навіть якщо ви мало що знаєте про порцеляну? Ми зібрали 5 причин:

1. Величезна експозиція. У музеї зібрано понад 1200 унікальних фігурок із порцеляни.

2. Можливість познайомитися з культурою та традиціями різних країн світу. Колекціонер та журналіст, який заснував музей, збирав експонати у різних куточках земної кулі. У колекції є фігурки з Японії, Іспанії, Німеччини, Англії та, звичайно, України.

3. Цікаві та захоплюючі екскурсії. Екскурсоводи розкажуть корисні та маловідомі факти про таке стародавнє мистецтво, як робота з фарфором.

4. Зручне місце розташування. Музей знаходиться в історичній частині столиці — всього за 10 хвилин ходьби від станції метро Контрактова Площа.

5. Вартість вхідного квитка складає лише 250 грн. Ви також можете взяти участь у груповій екскурсії. Для школярів, студентів, учасників бойових дій та пенсіонерів музей пропонує пільгові умови. Дітям дошкільного віку вхід є абсолютно безкоштовним.

Познайомтеся з дивовижним світом порцелянових фігур. Їхній витончений і тендітний зовнішній вигляд дивним чином гармонує з довговічністю — деяким експонатам із музею вже кілька сотень років.

Раніше головний редактор «ФАКТІВ» Олександр Швець детально розповів про перший в Україні музей фарфорових фігур, який він трепетно ​​створював багато років.

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