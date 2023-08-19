Мовчання ватажка «Вагнера» щодо України свідчить про те, що він дотримується встановлених обмежень

Більшу частину цього року ватажок «Вагнера» євген пригожин і його група найманців домінували в заголовках новин, але після невдалого заколоту наприкінці червня він став помітно тихішим. Один з американських аналітичних центрів вважає, що його мовчання щодо ситуації на місцях «можливо, свідчить про те, що він дотримується накладених обмежень на свою участь — навіть риторичну — у війні в Україні».

Інститут дослідження війни (ISW) звертає увагу на активність пригожина в Telegram, який він часто використовував у минулому для критики російської військової еліти та її зусиль в Україні. ISW заявляє, що пригожин «продовжує коментувати питання „Вагнера“ на африканському континенті, щоб залишатися активним в інформаційному просторі, але помітно утримується від коментування війни в Україні».

У доповіді йдеться, що раніше цього місяця на каналах «Вагнера» з'явився аудіозапис, де пригожин обговорює переворот у Нігері та присутність «Вагнера» в Африці.

«Схоже, що пригожин використовує свої обмежені публічні виступи, щоб зосередитися на просуванні інтересів „Вагнера“ в Африці, а не коментує ситуацію в Україні або повідомлення про діяльність „Вагнера“ в росії та білорусі, що, можливо, свідчить про те, що він дотримується встановлених обмежень на свою участь — навіть риторичну — у війні в Україні», — йдеться в доповіді.

Після невдалого заколоту групи «Вагнер» 24 червня постало питання про те, що станеться з пригожиним. Його місцеперебування було предметом багатотижневих спекуляцій після того, як він, за повідомленнями, погодився переїхати до білорусі в рамках угоди, укладеної за посередництва олександра лукашенка з кремлем, яка поклала край походу «Вагнера» на Москву.

Хоча білорусь спочатку підтвердила, що він перебуває в країні, пізніше вона заявила, що пригожин виїхав, а згодом його бачили на фотографіях, на яких він нібито був зображений на саміті в Санкт-Петербурзі.

Разом з тим країни Балтії та Польща узгоджують дії щодо закриття кордонів з білоруссю. А у Польщі днями затримали двох шпигунів групи «Вагнер».

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