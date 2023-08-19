«Русня й****а»: Ярмоленко в гніві після ракетної атаки на його рідний Чернігів

Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко, який перед початком сезону повернувся до рідного «Динамо», болісно сприйняв ракетний удар російських терористів по його рідному Чернігову вранці 19 серпня.

У своєму Instagram колишній гравець «Боруссії», «Вест Хема» та «Аль-Айна» розмістив два відео з наслідками атак нелюдів із країни-агресора.

«Русня й****а. Тримайся рідненький», — написав футболіст, який в Одесі готується з командою до матчу проти «Чорноморця».

Не залишив байдужою черговий злочин путінських нелюдів й олімпійську чемпіонку з фехтування Ольгу Харлан, яка пережила чимало неприємних хвилин на недавньому чемпіонаті світу.

«Чернігів. Які ж тварюки», — написала уславлена спортсменка.

Нагадаємо, що за останніми даними після прильоту російської ракети в центр Чернігова 7 людей загинули, а ще 129 людей зазнали поранень.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіонку Олімпійських ігор Олену Кравацьку вразив нічний обстріл Одеси.

Фото uaf.ua

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