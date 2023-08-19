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Спорт

«Русня й****а»: Ярмоленко в гніві після ракетної атаки на його рідний Чернігів

19:40 19 серпня 2023
Андрій Ярмоленко

Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко, який перед початком сезону повернувся до рідного «Динамо», болісно сприйняв ракетний удар російських терористів по його рідному Чернігову вранці 19 серпня.

У своєму Instagram колишній гравець «Боруссії», «Вест Хема» та «Аль-Айна» розмістив два відео з наслідками атак нелюдів із країни-агресора.

«Русня й****а. Тримайся рідненький», — написав футболіст, який в Одесі готується з командою до матчу проти «Чорноморця».

Не залишив байдужою черговий злочин путінських нелюдів й олімпійську чемпіонку з фехтування Ольгу Харлан, яка пережила чимало неприємних хвилин на недавньому чемпіонаті світу.

«Чернігів. Які ж тварюки», — написала уславлена спортсменка.

Нагадаємо, що за останніми даними після прильоту російської ракети в центр Чернігова 7 людей загинули, а ще 129 людей зазнали поранень.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіонку Олімпійських ігор Олену Кравацьку вразив нічний обстріл Одеси.

Фото uaf.ua

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