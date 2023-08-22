У четвер, 24 серпня, луганська «Зоря», чий тренер відповів на звинувачення у прокремлівських поглядах, проведе у Празі на стадіоні «Еден Арена» перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти місцевої «Славії» (арбітр — Крісто Тохвер з Естонії).

Якщо «Зоря» лише починає свій виступ у єврокубках цього сезону, то «Славія» вже успішно подолала один відбірний раунд, вибивши з турніру інший український клуб — «Дніпро-1» (3:0 вдома та 1:1 на виїзді).

У попередні роки луганський клуб не перетинався в єврокубках із представниками Чехії. А ось «Славія», крім згаданого вище «Дніпра-1», зустрічалася з обома українськими грандами, і в обох випадках зазнавала невдачі — в 2000-му у кваліфікації Ліги чемпіонів від «Шахтаря» (1:0 у гостях та 0:2 вдома) та у 2018-му також у кваліфікації найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу від «Динамо» (1:1 вдома та 0:2 на виїзді).

Букмекери бачать господарів явними фаворитами майбутнього поєдинку. Наприклад, аналітики Favbet пропонують поставити на перемогу «Славії» з коефіцієнтом 1,25, на нічию — 6,40, на перемогу «Зорі» — 13,50. На те, що до групового турніру пройдуть пражани, можна поставити з мізерно маленьким коефіцієнтом 1,09, «Зоря» — 7,60.

У прямій трансляції матч «Славія» — «Зоря» (початок — о 20:00) покажуть телеканал УНІАН, а також YouTube-канал FootballHub.

Ліга Європи. Раунд плей-оф. Перший матч

24 серпня (четвер)

«Славія» — «Зоря» 20:00 УНІАН, YouTube-канал FootballHub

Зазначимо, що переможець цього протистояння вийде до групового турніру Ліги Європи, а невдаха продовжить свій виступ на євроарені у груповому турнірі Ліги конференцій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися в прямому ефірі матч Ліги конференцій «Динамо» — «Бешикташ».

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