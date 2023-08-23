Нова зачіска принца Гаррі викликала в мережі вал насмішок

Західні ЗМІ та користувачі соцмереж бурхливо обговорюють нову зачіску принца Гаррі. Дискусія почалася після того, як на сайті американської компанії BetterUp, яка займається питаннями психічного здоров'я, з'явилося фото герцога Сассекського. Як з'ясувалося, він працює там як керівник одного з підрозділів. Крім того, принц Гаррі вже 15 років є меценатом благодійної організації WellChild, яка опікується хворими дітьми та молоддю.

36-річний син британського короля Чарльза III на знімку (фото в заголовку) виглядає не так, як його звикли бачити мільйони людей. У Гаррі несподівано густе темне волосся! Звичайно, можна було б припустити, що герцог зробив собі пересадку шевелюри, проте лише кілька днів тому він брав участь у благодійному матчі з кінного поло в Сінгапурі, і його волосся було, як завжди, яскраво-рудим. Ну і характерні залисини теж були присутні.

На фото, які були зроблені в Сінгапурі, Гаррі був у спортивній сорочці Hugo Boss за 89 фунтів (113 доларів) і коричневих кросівках Vince за 189 фунтів (241 долар).

Користувачі соцмереж з обуренням зазначають, що у своїх мемуарах «Запасний» Гаррі дозволив собі висміювати проблему з випадінням волосся у свого старшого брата принца Вільяма. Герцог Сассекський писав з іронією, що лисина Вільяма набагато помітніша, ніж у нього самого, і це викликає тривогу. Мовляв, тому принц Уельський уже досить давно віддає перевагу короткій стрижці, щоб якось приховати цю проблему.

І ось тепер сам Гаррі обрав далеко не найкращий спосіб боротьби з випадінням волосся для себе самого.

Користувачі соцмереж гадають, хто вирішив «відредагувати» фотографію герцога — він сам, його дружина Меган Маркл або керівництво BetterUp.

Нова зачіска принца Гаррі витіснила з новин його емоційну заяву про швидку прем'єру документального серіалу «Серце нескореного». Це перша спроба герцога створити самостійний телепродукт без участі Меган.

Серіал присвячений «Іграм нескорених» і стане доступний на Netflix з 30 серпня.

Нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» повідомляли, Меган Маркл і принц Гаррі купили за 4 млн доларів права на екранізацію роману Карлі Форчун «Зустрінь мене на озері».

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