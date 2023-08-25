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Маринований перець з медом — справжня прикраса зимового столу

16:24 25 серпня 2023
Болгарський перець

Аби урізноманітнити взимку меню, господині можуть приготувати не лише «вогняний» маринований перець, але й перець з медом, в рецепті якого дуже мало солі та оцту, а цукру взагалі нема.

Рецепт перця в меду пропонують автори каналу «Ідеї для сніданку та вечері», називаючи цю консервацію справжньою окрасою зимового столу.

Інгредієнти:

  • Болгарський перець — 1 кг;
  • Мед — 4 ст. л.;
  • Оцет — 4 ст. л.;
  • Сіль — 2 ч. л.;
  • Олія — 3 ч. л.;
  • Вода — 700 мл;
  • Чорний перець горошком — 15 шт.;
  • Насіння коріандру — 1 ч. л.

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Приготування:

  • Стручки перцю ретельно помити, видалити плодоніжку з зернятами та нарізати скибочками.
  • Простерелізувати слоїки та кришки.
  • Перець щільно утрамбувати в слоїки, залити окропом, накрити кришками та залишити на 10 хвилин.
  • Для маринаду змішують мед, сіль, додаємо коріандр і чорний перець.
  • Окріп із банок зливають у сотейник з медовою сумішшю, додають олію та оцет (9%), доводять до кипіння та варять приблизно 5 хвилин.
  • Заливають маринадом перець у банках, герметично закривають кришками та перевертають догори денцем. Консервацію накривають теплим рушником та дають охолонути за кімнатної температури.
  • Зберігають перець у темному прохолодному місці.

Раніше своїм рецептом маринованого перця поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

Фото Pixabay

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