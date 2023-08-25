Аби урізноманітнити взимку меню, господині можуть приготувати не лише «вогняний» маринований перець, але й перець з медом, в рецепті якого дуже мало солі та оцту, а цукру взагалі нема.

Рецепт перця в меду пропонують автори каналу «Ідеї для сніданку та вечері», називаючи цю консервацію справжньою окрасою зимового столу.

Інгредієнти: Болгарський перець — 1 кг;

Мед — 4 ст. л.;

Оцет — 4 ст. л.;

Сіль — 2 ч. л.;

Олія — 3 ч. л.;

Вода — 700 мл;

Чорний перець горошком — 15 шт.;

Насіння коріандру — 1 ч. л.

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Приготування: Стручки перцю ретельно помити, видалити плодоніжку з зернятами та нарізати скибочками.

Простерелізувати слоїки та кришки.

Перець щільно утрамбувати в слоїки, залити окропом, накрити кришками та залишити на 10 хвилин.

Для маринаду змішують мед, сіль, додаємо коріандр і чорний перець.

Окріп із банок зливають у сотейник з медовою сумішшю, додають олію та оцет (9%), доводять до кипіння та варять приблизно 5 хвилин.

Заливають маринадом перець у банках, герметично закривають кришками та перевертають догори денцем. Консервацію накривають теплим рушником та дають охолонути за кімнатної температури.

Зберігають перець у темному прохолодному місці.

Раніше своїм рецептом маринованого перця поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

Фото Pixabay

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