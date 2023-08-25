«Важко перевірити»: ЄС не хоче коментувати загибель пригожина в авіакатастрофі

Європейський Союз заявив, що «важко перевірити» повідомлення про те, що керівник компанії «Вагнер» євген пригожин, ймовірно, загинув в авіакатастрофі 23 серпня ввечері.

«Ми бачили повідомлення про авіакатастрофу, в якій нібито загинув євген пригожин, керівник групи „Вагнер“, а також члени його оточення і екіпажу, — заявив Пітер Стано, головний речник блоку із закордонних справ і політики безпеки, на прес-брифінгу 24 серпня. — Але знову ж таки, як і багато інших речей в росії, нам дуже важко це перевірити, і тому ми не можемо це коментувати», пише CNN.

Стано зазначив, що «негативні дії» пригожина і групи «Вагнера» широко відомі, вказуючи на її участь у війні в Україні та операціях в африканських країнах.

«Скрізь, де вони були присутні, вони залишили по собі слід порушення прав людини, міжнародного гуманітарного права. Існує багато непідзвітності, існують незрозумілі правила, за якими вони діють», — сказав Пітер Стано.

Він додав, що на майбутні операції угруповання вплине не лише «ймовірна смерть пригожина», але й «події червня», коли угруповання вирішило піти на Москву в рамках короткочасного повстання. Стано заявив, що хоча ЄС сподівається, що «негативний вплив» операцій «Вагнера» припиниться, блок пам'ятає, що група найманців «не пов'язана лише з ім'ям її лідера». Він сказав, що приналежність групи до Кремля є одним з декількох «складних питань», підкресливши при цьому, що ЄС не повинен «спекулювати на тому, чи матиме ймовірне вбивство або загибель пригожина в авіакатастрофі якісь конкретні наслідки для діяльності «Вагнера».

Бійці РДК звернулися до «вагнерівців» з пропозицією знову вирушити маршем на москву, але є нюанси.

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