На вагу ніяк не вплине: чому варто вживати солодку кукурудзу

Мало що говорить про літо так, як свіжозірваний качан солодкої кукурудзи, підсмажений до досконалості, трішки змащений маслом і посипаний сіллю. Проте багато хто висловлює сумніви щодо користі кукурудзи для здоров'я. То чим саме вона корисна і в які міфи не варто вірити, розповіло видання eatingwell.com.

Один з міфів — солодка кукурудза містить багато жирів. Але технічно вона вважається продуктом з низьким вмістом жирів — в одному качані близько 1 грама. І половину складають поліненасичені жири, які корисні для здоров'я серця.

Подейкують, що вживання кукурудзи призведе до збільшення ваги. Звичайно, ви можете намазати її маслом та іншими висококалорійними добавками. Але один звичайний качан містить лише 122 калорії — як яблуко. 3,5 грама клітковини в одному качані кукурудзи допоможуть вам довше відчувати себе ситими, тож ви з меншою ймовірністю переїсте. Крім того, вона містить стійкий крохмаль, який повільно перетравлюється і допомагає контролювати вагу.

Щодо того, що солодка кукурудза містить багато цукру, то насправді, як зазначають автори статті, в одному качані середнього розміру міститься лише 5 грамів натурального цукру. Качан солодкої кукурудзи містить менше третини цукру в банані і лише близько однієї п'ятої цукру в яблуці середнього розміру. Навіть буряк містить більше грамів цукру на порцію, ніж кукурудза.

Кукурудза має численні переваги для здоров'я. Вона багата на лютеїн і зеаксантин — дві фітохімічні речовини, які сприяють здоровому зору, згідно з оглядом 2018 року в журналі «Nutrients».

Нерозчинна клітковина кукурудзи не лише допомагає схуднути, але й живить корисні бактерії у вашому кишківнику, які сприяють травленню та допомагають підтримувати нормальний режим випорожнення. Додайте до цього здорову кількість вітамінів групи B, а також залізо, білок і калій, і ви отримаєте просто суперкорисний овоч.

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