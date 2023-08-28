Якщо цього сезону ви приготували всі відомі вам страви з баклажанів, приготуйте ще й бабагануш, популярний у східних країнах. Цю страву можна їсти з пітою або лавашем. Або, наприклад, зі свіжим хлібом із хрусткою скоринкою. Фактично це намазка. Готується страва легко і просто.

Рецептом бабагануша з «ФАКТАМИ» поділилася кулінар Ардія Діаманті, яка раніше пропонувала приготувати фруктово-ягідний салат.

- Бабагануш — закуска, яка не набридає, якщо ви любите баклажани, — каже Ардія Діаманті. — У ресторанах ця страва коштує недешево. То чому ж не приготувати її в домашніх умовах? Спробуйте зробити це хоч раз, і ви полюбите її на все життя.

Бабагануш 3 баклажани

3 зубчики часнику

Кунжутне насіння — 2 столові ложки

Сік одного лимона

Оливкова олія — 3 столові ложки

Сіль

Чорний перець

Петрушка або кінза (за смаком)

Баклажани запекти до м'якості, проколовши виделкою і трохи скропивши олією. Остудити. Очистити. Додати до м'якоті часник, кунжутне насіння, сіль, перець, лимонний сік і оливкову олію. Усе перебити в блендері. Під час подачі доповнити зеленню. І смачного!

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Фото з альбому Ардії Діаманті

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