Торт «баунті»: справжні ласощі для всієї родини
На які тільки рецепти не наштовхує смак знаменитого шоколадного батончика «Баунті» наших господинь: і чизкейк «баунті», і торт «баунті».
Ось ще один рецепт від кулінарки Уляни Антонюк. Це точно смачніше, ніж у магазині! Основа торту — кокосовий шоколадний бісквіт, який дуже схожий на шоколадний батончик «Баунті». Просочені шоколадні коржі, начинка з кокосової стружки та шоколадна глазур — перед цим просто неможливо встояти, ділиться Уляна Антонюк.
Інгредієнти:
- Борошно 450 г
- 5 жовтків
- 250 г вершкового масла
- 3 ст. ложки сметани
- 100 г цукру
- Розпушувач 18 г (1 пакетик)
- Какао 60 г
Приготування:
Замішуємо тісто і розділяємо на 2 частини. З більшої частини формуємо корж з бортиками, а меншу кладемо до морозилки. Далі беремось до кокосової начинки. 5 білків збиваємо з 150 г цукру до крутих піків. В білки додаємо 200 г кокосової стружки і вимішуємо. Викладаємо кокосову масу на корж, зверху натираємо ту частину тіста, що була у морозилці. Випікаємо 30−35 хв при 170 градусів.
Крем:
- 100 мл води
- 200 г цукру
- 3 ст. ложки лимонного соку
- 25 мл алкоголю
Ставимо на вогонь, варимо сироп, постійно помішуючи. Як тільки почне легенько кипіти, знімаємо з вогню. Охолоджуємо десь до 35 градусів, щоб був теплий, але не гарячий. Беремо 300 г вершкового масла (82%). Масло має бути кімнатної температури. Починаємо його збивати та легенькою цівочкою вливати сироп. Маєте отримати гарний еластичний крем. При збиранні пляцка рекомендую! На хвилин 10−15 поставити пляцок з кремом до холодильника і вже потім поливати шоколадною глазур’ю.
Глазур:
- 100 г шоколаду
- 100 г вершків 30%
Нагадаємо рецепт неймовірно смачного чізкейку-пахлави.132