Торт «баунті»: справжні ласощі для всієї родини

На які тільки рецепти не наштовхує смак знаменитого шоколадного батончика «Баунті» наших господинь: і чизкейк «баунті», і торт «баунті».

Ось ще один рецепт від кулінарки Уляни Антонюк. Це точно смачніше, ніж у магазині! Основа торту — кокосовий шоколадний бісквіт, який дуже схожий на шоколадний батончик «Баунті». Просочені шоколадні коржі, начинка з кокосової стружки та шоколадна глазур — перед цим просто неможливо встояти, ділиться Уляна Антонюк.

Інгредієнти: Борошно 450 г

5 жовтків

250 г вершкового масла

3 ст. ложки сметани

100 г цукру

Розпушувач 18 г (1 пакетик)

Какао 60 г

Приготування:

Замішуємо тісто і розділяємо на 2 частини. З більшої частини формуємо корж з бортиками, а меншу кладемо до морозилки. Далі беремось до кокосової начинки. 5 білків збиваємо з 150 г цукру до крутих піків. В білки додаємо 200 г кокосової стружки і вимішуємо. Викладаємо кокосову масу на корж, зверху натираємо ту частину тіста, що була у морозилці. Випікаємо 30−35 хв при 170 градусів.

Крем: 100 мл води

200 г цукру

3 ст. ложки лимонного соку

25 мл алкоголю

Ставимо на вогонь, варимо сироп, постійно помішуючи. Як тільки почне легенько кипіти, знімаємо з вогню. Охолоджуємо десь до 35 градусів, щоб був теплий, але не гарячий. Беремо 300 г вершкового масла (82%). Масло має бути кімнатної температури. Починаємо його збивати та легенькою цівочкою вливати сироп. Маєте отримати гарний еластичний крем. При збиранні пляцка рекомендую! На хвилин 10−15 поставити пляцок з кремом до холодильника і вже потім поливати шоколадною глазур’ю.

Глазур: 100 г шоколаду

100 г вершків 30%

Нагадаємо рецепт неймовірно смачного чізкейку-пахлави.

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