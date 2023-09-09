Суд дозволив спецрозслідування щодо підозрюваного у держзраді Кузьміна

Суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії «опзж», підозрюваного у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Він наразі знаходиться за кордоном.



Як повідомляють в Офісі генпрокурора, екснардеп-втікач напередодні та після повномасштабного вторгнення рф в Україну розміщував у соціальній мережі та мобільному додатку пропагандистські матеріали на шкоду країні.



«З березня 2021 по березень 2022 років колишній народний депутат озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах, на власному сайті та Телеграм-каналі інформацію, яка мала пропагандистський характер. Таким чином він формував у суспільстві антиукраїнський настрій та інформаційно впливав на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надаючи представникам рф допомогу в проведенні підривної діяльності проти України», — йдеться у повідомленні.



Повідомлення йому про підозру у державній зраді було підписано виконувачем обов’язків Генпрокурора, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР.

В ОГ традиційно не називають імені фігуранта кримінального провадження. Проте відомо, що йдеться про соратника Віктора Медведчука Рената Кузьміна, якому було повідомлено про підозру ще рік тому.

Нагадаємо, що також про підозри у держзраді повідомлялося Олегу Волошину, який відмовився від депутатського мандату, колишньому міністру освіти України часів Януковича Дмитру Табачнику, екснардепу Вадиму Рабиновичу та чинному нардепу Олександру Пономарьову.

Фото з Вікіпедії

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