Противник безуспішно намагається відчайдушними штурмами зупинити просування української армії. ЗСУ активно використовують тактику підміни своєї військової техніки на полі бою підробленою — муляжами. Цей ефективний, як виявилося, метод змушує російську армію даремно витрачати снаряди на знищення хибних цілей, повідомляє американський телеканал CNN.

Журналісти CNN розповіли в спеціальному репортажі, що виготовленням точних копій військової техніки займається компанія «Метінвест». Вона вже виробила сотні муляжів різних видів західних і українських озброєнь. Це копії танків, гаубиць, радіолокаційних установок та іншої техніки.

Російські війська приймають муляжі за справжню техніку і прагнуть знищити її.

«Війна обходиться дорого, і нам потрібно, щоб росіяни витрачали гроші на використання дронів і ракет для знищення наших хибних цілей. Зрештою, дрони і ракети коштують дорого. Наші моделі набагато дешевші», — заявив американським журналістам представник української компанії.

За його словами, 155-міліметрова гаубиця М777 британського виробництва, яка використовується ЗСУ, коштує кілька мільйонів доларів, а її муляж зі звичайних каналізаційних труб коштує менш ніж тисячу доларів.

«Після кожного влучання військові здають нам уламки. Ми їх збираємо. Якщо наша приманка була знищена, значить ми працювали не даремно», — пояснив співрозмовник.

«Ми рахуємо не кількість виготовлених хибних цілей, а кількість знищених. Чим більше наших приманок буде знищено, тим краще для нас», — додав він.

Раніше «ФАКТИ» писали, що путін через усю росію полетів, щоб зустрітися з Кім Чен Ином і попросити військової допомоги. А військовий експерт Олександр Коваленко розповів, чи небезпечно це для України.

192

Читайте нас у Facebook та Instagram