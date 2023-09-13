Нечуваний випадок: Меган Маркл публічно вибачилася

Меган Маркл та принц Гаррі возз'єдналися ввечері 12 вересня у Дюссельдорфі, де відбуваються «Ігри нескорених». Герцогиня Сассекська лише за кілька годин після тривалого перельоту з Лос-Анджелеса з пересадкою в Лондоні з'явилася на зустрічі учасників змагань і експромтом виголосила невелику промову перед ветеранами збройних сил різних країн світу.

Принц Гаррі розважливо відступив на другий план і лише посміхався, та голосно аплодував дружині.

Меган почала з публічних вибачень, що для неї велика рідкість.

«Я перепрошую, що трохи запізнилася на вечірку. Мені дуже шкода. Як і у багатьох із вас, у мене є сім'я. Тому мені просто довелося провести трохи більше часу вдома, щоб простежити за тим, що з нашими малюками все гаразд, що вони випили молочні коктейлі. Потім я відправила Арчі до школи. А потім одразу стрибнула в літак і примчала до вас. Я приземлилася лише кілька годин тому…» — сказала Меган.

«Я дуже пишаюся тим, що є частиною „Сім'ї Нескорених“. І я щаслива бути тут із вами. Я вдячна всім, хто зміг приїхати на ці ігри» , — додала герцогиня.

Як стверджують помічники Маркл, 42-річна Меган сама зробила собі зачіску та макіяж невдовзі після прибуття до п'ятизіркового готелю в Дюссельдорфі. Вона змогла підготуватися до заходу трохи більше, ніж за годину.

Герцогиня одягла чорну сукню Banana Republic, ремінь Bottega Veneta та туфлі Aquazurra.

Захід за її участю тривав дві години. На учасників чекали не лише музика та розваги, а й традиційні страви німецької кухні.

Вранці 13 вересня Меган виглядала свіжою та відпочилою. Разом із Гаррі вона вирушила на змагання. Для стадіону герцогиня Сассекська обрала лляні шорти J Crew за 98 доларів та чорну майку, додавши до них блейзер J Crew за 220

доларів, шкіряний ремінь від Givenchy за 562 долари та туфлі від Chanel із козячої шкіри за 1136 доларів.

Меган знову довела, що вміє вдало поєднувати вуличний та елітний одяг.

Гаррі та Меган серед уболівальників

Ансамбль доповнювали дорогі аксесуари — годинник Cartier, який колись належав принцесі Діані за 22 тисячі 200 доларів, браслет тієї ж фірми за 6200 доларів та каблучку на мізинці від Lorraine Schwartz за 62 тисячі доларів. Ця каблучка прикрашена діамантами, походження яких Сассекси досі не можуть пояснити. Є підозри, що дорогоцінне каміння було подаровано кимось із країн Близького Сходу. У 2021 році принц Гаррі і Меган спростували ці чутки, але потім буквально відразу заявили, що мали на увазі іншу прикрасу.

Вперше цей ювелірний виріб з'явився на мізинці герцогині у жовтні 2020 року.

Раніше розповідали про те, як принц Гаррі пожартував з дружини під час відкриття «Ігор непокорених» у Німеччині .

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