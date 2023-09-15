Мариновані сливи від Тетяни Литвинової: секретний рецепт з Одеси, який стане «чарівною палочкою» для кожної господині

Відома кулінарка Тетяна Литвинова, в книзі рецептів якої безліч класичних та авторських страв, а також заготовок на зиму, розповіла, як готує мариновані сливи.

Свій рецепт кулінарка назвала «секретним рецептом з Одеси», який вона роздає вже десятки років.

«Це дуже смачна закуска, яка буде вашою чарівною паличкою до столу кожного разу, коли прийдуть гості», — радить Литвинова й додає, що для рецепта підходить слива-угорка.

Інгредієнти:

сливи 5 кг,

1,5 цукру,

0,5 л оцту 9%,

20 г лаврового листа,

20 г черного перцю горошком,

20 г душистого перцю горошком,

5−6 гвоздики

Приготування:

Зробити сироп з оцету та цукру.

Всі спеції завʼязати в мішечок з марлі. Та покласти до сливи.

Залити помиту сливу щойно закипівшим сиропом.

Дати настоятися ~8−10 годин. Злити сироп та знову закипʼятити та залити сливи. Всього зробити це 14 разів. Мішечок не діставати.

Так потрібно робити 7 днів поспіль.

На сьомий день закипʼятити сироп разом зі сливами та закрити в чисті банки з металічними кришками без спецій.

Нагадаємо, в Книзі рецептів «ФАКТІВ» є також рецепт дріжджових булочок з яблуками від блогерки зі Львова Лілії Цвіт.

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