Мариновані сливи від Тетяни Литвинової: секретний рецепт з Одеси, який стане «чарівною палочкою» для кожної господині
Відома кулінарка Тетяна Литвинова, в книзі рецептів якої безліч класичних та авторських страв, а також заготовок на зиму, розповіла, як готує мариновані сливи.
Свій рецепт кулінарка назвала «секретним рецептом з Одеси», який вона роздає вже десятки років.
«Це дуже смачна закуска, яка буде вашою чарівною паличкою до столу кожного разу, коли прийдуть гості», — радить Литвинова й додає, що для рецепта підходить слива-угорка.
Інгредієнти:
сливи 5 кг,
1,5 цукру,
0,5 л оцту 9%,
20 г лаврового листа,
20 г черного перцю горошком,
20 г душистого перцю горошком,
5−6 гвоздики
Приготування:
Зробити сироп з оцету та цукру.
Всі спеції завʼязати в мішечок з марлі. Та покласти до сливи.
Залити помиту сливу щойно закипівшим сиропом.
Дати настоятися ~8−10 годин. Злити сироп та знову закипʼятити та залити сливи. Всього зробити це 14 разів. Мішечок не діставати.
Так потрібно робити 7 днів поспіль.
На сьомий день закипʼятити сироп разом зі сливами та закрити в чисті банки з металічними кришками без спецій.
Нагадаємо, в Книзі рецептів «ФАКТІВ» є також рецепт дріжджових булочок з яблуками від блогерки зі Львова Лілії Цвіт.58