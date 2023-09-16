Навіть духовка не потрібна: «студентський» торт на пательні — справжня кулінарна знахідка (відеорецепт)
Ісгує маса рецептів солодощів, які не потребують випічки. Наприклад, тортик, зроблений на основі печива савоярді. Не потрібна духовка й для приготування торту «Панчо», який часто називають «студентським» — його дуже просто робити.
Рецптом торту, який роблять на пательні, ділиться тг-канал «Ідеї для сніданку та вечері».
Інгредієнти:
- Яйце — 1 шт.;
- Цукор — 80 г;
- Сіль — щіпка;
- Молоко — 100 мл;
- Олія — 50 г.
- Борошно — 150 г;
- Розпушувач — 1 ч. л.
Для крему:
- Сметана — 500 г;
- Яйце — 2 шт.;
- Крохмаль кукурудзяний — 2 ст. л.;
- Масло вершкове — 50 г
Для посипання:
- Шоколад — плитка;
- Горіхи — за смаком.
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Приготування:
- Для тіста збиваються рідкі інгредієнти, до яких поступово додають борошно з розпушувачем.
- Бісквіт готується на маленькому вогні на змащеній олією пательні — на це піде приблизно 35 хвилин під кришкою.
- Крем готують з додаванням сметани, обов'язково помішуючи. Його потрібно остудити, бажано навіть залишити на ніч у холодильнику.
- Зібрати тортик гіркою та прикрасити тертим шоколадом та горішками.
- Залишити на годину, щоб торт просочився.
Раніше блогерка Ольга Матвій пропонувала рецепт торта, який не потрібно випікати. Вона називає його «Мандаринка» або «Хвилинка» з огляду на те, що ласощі готуються дуже швидко.
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