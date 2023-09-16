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Навіть духовка не потрібна: «студентський» торт на пательні — справжня кулінарна знахідка (відеорецепт)

13:16 16 вересня 2023
Торт

Ісгує маса рецептів солодощів, які не потребують випічки. Наприклад, тортик, зроблений на основі печива савоярді. Не потрібна духовка й для приготування торту «Панчо», який часто називають «студентським» — його дуже просто робити.

Рецптом торту, який роблять на пательні, ділиться тг-канал «Ідеї для сніданку та вечері».

Інгредієнти:

  • Яйце — 1 шт.;
  • Цукор — 80 г;
  • Сіль — щіпка;
  • Молоко — 100 мл;
  • Олія — 50 г.
  • Борошно — 150 г;
  • Розпушувач — 1 ч. л.

Для крему:

  • Сметана — 500 г;
  • Яйце — 2 шт.;
  • Крохмаль кукурудзяний — 2 ст. л.;
  • Масло вершкове — 50 г

Для посипання:

  • Шоколад — плитка;
  • Горіхи — за смаком.

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Приготування:

  • Для тіста збиваються рідкі інгредієнти, до яких поступово додають борошно з розпушувачем.
  • Бісквіт готується на маленькому вогні на змащеній олією пательні — на це піде приблизно 35 хвилин під кришкою.
  • Крем готують з додаванням сметани, обов'язково помішуючи. Його потрібно остудити, бажано навіть залишити на ніч у холодильнику.
  • Зібрати тортик гіркою та прикрасити тертим шоколадом та горішками.
  • Залишити на годину, щоб торт просочився.

Раніше блогерка Ольга Матвій пропонувала рецепт торта, який не потрібно випікати. Вона називає його «Мандаринка» або «Хвилинка» з огляду на те, що ласощі готуються дуже швидко.

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