Навіть духовка не потрібна: «студентський» торт на пательні — справжня кулінарна знахідка (відеорецепт)

Ісгує маса рецептів солодощів, які не потребують випічки. Наприклад, тортик, зроблений на основі печива савоярді. Не потрібна духовка й для приготування торту «Панчо», який часто називають «студентським» — його дуже просто робити.

Рецптом торту, який роблять на пательні, ділиться тг-канал «Ідеї для сніданку та вечері».

Інгредієнти: Яйце — 1 шт.;

Цукор — 80 г;

Сіль — щіпка;

Молоко — 100 мл;

Олія — 50 г.

Борошно — 150 г;

Розпушувач — 1 ч. л. Для крему: Сметана — 500 г;

Яйце — 2 шт.;

Крохмаль кукурудзяний — 2 ст. л.;

Масло вершкове — 50 г Для посипання: Шоколад — плитка;

Горіхи — за смаком.

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Приготування: Для тіста збиваються рідкі інгредієнти, до яких поступово додають борошно з розпушувачем.

Бісквіт готується на маленькому вогні на змащеній олією пательні — на це піде приблизно 35 хвилин під кришкою.

Крем готують з додаванням сметани, обов'язково помішуючи. Його потрібно остудити, бажано навіть залишити на ніч у холодильнику.

Зібрати тортик гіркою та прикрасити тертим шоколадом та горішками.

Залишити на годину, щоб торт просочився.

Раніше блогерка Ольга Матвій пропонувала рецепт торта, який не потрібно випікати. Вона називає його «Мандаринка» або «Хвилинка» з огляду на те, що ласощі готуються дуже швидко.

Фото — скріншот

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