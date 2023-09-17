«Дніпро-1» через два роки повернувся до рідного міста, але не зміг обіграти «Колос»: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 17 вересня, трьома матчами в Черкасах, Дніпрі та Кривому Розі продовжився 7-й тур чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 7-й тур

17 вересня (неділя)

ЛНЗ (Черкаси) — «Рух» (Львів) — 2:1 (Норенков, 17, Прядун, 86 — Квасниця, 63). Юніорські склади — 1:2.

Черкаський ЛНЗ після підвищення у класі ніяк не міг здобути перемогу на домашньому стадіоні, але в поєдинку з «Рухом» таки перервав невдалу для себе серію. Переможний м'яч підопічні білоруса Олега Дулуба забили на останніх хвилинах, тим самим обірвавши рекордну безпрограшну серію львів'ян, яка тривала дев'ять матчів.

«Дніпро-1» — «Колос» (Ковалівка) — 1:1 (Гуцуляк, 67 — Салабай, 61). Юніорські склади — 2:0.

Виліт із єврокубків змусив керівництво «Дніпра-1» не лише змінити головного тренера (замість Олександра Кучера команду прийняв Юрій Максимов), а й повернутися до рідного Дніпра, де «спортклубівці» востаннє грали ще до початку повномасштабної війни, майже два роки тому, розгромивши в листопаді 2021-го полтавську «Ворсклу» (5:1). Повернення на рідну арену не допомогло «Дніпру-1» обіграти «Колос» — загалом рівна гра завершилася бойовою нічиєю після того, як суперники обмінялися забитими м'ячами в середині другого тайму.

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Верес» (Рівне) — 2:1 (Безкоровайний, 11, Іліч, 86 — Кучеров, 34, з пенальті). Юніорські склади — 1:1.

Команда Юрія Вернідуба в нинішньому сезоні вдома не програвала, зокрема у видовищному протистоянні відібравши очки у «Шахтаря». Продовжили криворіжці свою серію й після звітного поєдинку. Обмінявшись голами в першому таймі (у господарів відзначився центральний захисник Безкоровайний, який із чотирма голами очолив бомбардирські перегони), після перерви «Кривбас» зміг вирвати перемогу на останніх хвилинах завдяки влучному удару хорватського легіонера Іліча. А Сергій Лавриненко «відсвяткував» сумний ювілей — другий м'яч став сотим, пропущеним його командами в елітному вітчизняному дивізіоні.

16 вересня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Оболонь» (Київ) — 1:0 (Назарина, 77). На 33-й хвилині вилучений Вовкун («Оболонь»). Юніорські склади — 1:0.

«Чорноморець» (Одеса) — «Полісся» (Житомир) — 1:0 (Васильєв, 13). Юніорські склади — 2:1.

«Олександрія» — «Минай» — 1:1 (Кулаковський, 74, з пенальті — Гунічев, 61). Юніорські склади — 1:2.

15 вересня (п'ятниця)

«Металіст 1925» (Харків) — «Зоря» (Луганськ) — 2:1 (Дмитренко, 6, Зубков, 28, з пенальті — Герреро, 17). Юніорські склади — 0:2.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 17 очок (7 матчів);

2. «Кривбас» — 14 (7);

3. «Чорноморець» — 12 (7);

4. «Полісся» — 12 (7);

5. «Рух» — 11 (6);

6. «Металіст 1925» — 10 (6);

7. «Ворскла» — 9 (5);

8. «Колос» — 9 (7);

9. «Олександрія» — 8 (7);

10. ЛНЗ — 7 (7);

11. «Динамо» — 6 (3);

12. «Дніпро-1» — 6 (5);

13. «Зоря» — 5 (6);

14. «Оболонь» — 5 (7);

15. «Верес» — 4 (6);

16. «Минай» — 3 (7).

Бомбардири: 4 м'ячі — Данило Безкоровайний («Кривбас»); 3 — Владислав Ванат, Андрій Ярмоленко (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обидва — «Шахтар»), Максим Задерака («Кривбас»).

У рамках 7-го туру чемпіонату України також буде зіграно в понеділок, 18 вересня, матч «Динамо» — «Ворскла».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Порту».

Фото СК «Дніпро-1»

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